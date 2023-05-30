经历两个加洞的血战赢得胜利，格里洛时隔7年7个月迎来“醉人的吻”. May. 30, 2023 07:56. by 姜泓求 windup@donga.com. 埃米利亚诺•格里洛（31岁•阿根廷）时隔7年零7个月再次获得了美国职业高尔夫（PGA）巡回赛的第2个冠军。 29日，在美国得克萨斯州沃斯堡的殖民地乡村俱乐部（70杆）举行的PGA巡回赛嘉信挑战赛最后一轮第4轮比赛上，格里洛抓下6支小鸟球，吞下2个柏忌和1个双柏忌，减少了2杆，最终合计低于标准杆8杆，共272杆。与亚当•申克（31岁•美国）同杆的格里洛经过两个加洞的鏖战最终获胜，获得了156.6万美元（约20.8亿韩元）的冠军奖金。自2015年10月登上弗莱斯公开赛冠军宝座后，时隔7年零7个月再次捧起冠军奖杯的格里洛，取得了个人巡回赛第2个冠军。格里洛是2015~2016赛季巡回赛新人王。 截止到第3轮比赛，以4杆之差排在并列第4位的格里洛，到当天17号洞（4杆）为止减少了4杆，以2杆优势排在首位。但是在最后的18号洞（4杆）开球掉到卡丁车道路上的小溪中，漂流了约50码（约45米），最终掉入了禁区。受到罚杆后以双柏忌结束该洞的格里洛与尚未结束比赛的申克、哈利•霍尔（26岁•英格兰）的杆数相同，面临被逆转的危机。申克在18号洞未能减少杆数，而霍尔则在该洞吞下柏忌，无缘进入延长赛。 在18号洞进行的第1轮延长赛上，格里洛和申克都击出了标准杆。在16号洞（3杆）举行的第2轮延长赛上，格里洛抓住小鸟，捧起了冠军奖杯。在2015年弗莱斯网公开赛夺冠当时，格里轮在第二轮延长赛中击败了凯文•纳（罗相昱•40岁），他在延长赛上取得了两场巡回赛冠军。格里洛在赛后表示，“第二次夺冠确实比第一次夺冠还要困难。虽然（冠军空白期）很长，但也有相应的价值。”格里洛通过此次夺冠，将个人世界排名从第80位提升到了第42位。 世界排名第一的斯科蒂•舍夫勒（27岁•美国）当天在8号洞（3杆）一杆进洞，最终以低于标准杆7杆共273杆的成绩排在并列第三位。安秉勋（32岁）以低于标准杆1杆共279杆的成绩排在并列第21位，在韩国选手中排名最高。 同一天，梁容银（51岁）在美国得克萨斯州弗里斯科的菲尔兹兰奇伊斯特高尔夫球场（72杆）举行的PGA巡回赛冠军赛（满50岁以上参赛）大满贯赛事常青PGA锦标赛上，最终以低于标准杆11杆共277杆的成绩获得了第4名。与冠军史蒂夫•斯特里克（56岁•美国）相差7杆。

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