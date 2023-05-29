虽然万里长城没有全部被冲破……小鸡儿和大姐姐时隔36年的欢呼. May. 29, 2023 08:11. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “小鸡儿”申裕斌（19岁•大韩航空）作为韩国女子乒乓球选手，取得了继梁英子（59岁）和玄静和（54岁）之后的最好成绩。 28日，与田志希（31岁•未来资产证券）搭档的申裕斌在南非共和国德班举行的2023国际乒乓球联盟（ITTF）世界锦标赛女子个人双打决赛中，以0-3（8-11，7-11，10-12）负于中国组合王艺迪（26岁）和陈梦（29岁）。田志希和申裕斌组合在前一天的半决赛中以3比0战胜世界排名第一的孙颖莎（23岁）和王曼昱（24岁•以上均为中国）组合进入决赛，但要想连续两次越过“万里长城”实力还远远不够。 韩国女子乒乓球选手进入世锦赛双打决赛是继1987年新德里亚运会当时梁英子-玄静和组合之后时隔36年。梁英子-玄静和组合当时在世锦赛上夺冠后，在1988年首尔奥运会上也获得了金牌。在单打方面，自1993年哥德堡大赛上玄静和夺冠后，30年来没有一名韩国女选手进入世界锦标赛决赛。 申裕斌表示：“虽然在决赛中败北，感到很遗憾，但是能够获得目标奖牌，感到非常高兴”，“9月还将和志希姐姐一起参加杭州亚运会。在本届世锦赛上，我对战了来自中国的两个组合，所以我有信心在亚运会上取得更好的成绩。” 申裕斌之后说“在2021年休斯敦世锦赛的时候遭遇了伤病”，然后眼眶里含着热泪。田志希安慰申裕斌说：“克服当时的困难，迎来了这么好的日”，“因右手腕疲劳骨折而结束休斯敦大赛的申裕斌在去年5月接受了手腕上钉手术。” 张禹珍（28岁•未来资产证券）和林钟勋（26岁•韩国交易所）组合也获得了本届大赛的男子双打银牌。两位选手继2021年大赛之后，连续两届世锦赛都取得了亚军。赵大成（21岁）和李尚洙（33岁）组合获得了男子双打铜牌。 韩国乒乓球在世界锦标赛上获得3枚以上奖牌是自2003年巴黎世锦赛（1枚银牌、2枚铜牌）后20年来的第一次。对此，乒乓球界分析认为，随着去年韩国职业乒乓球联赛（KTTL）的出台，选手们的实战经验增加，在国家代表选拔过程中废除了“推荐录取”，仅凭实力选拔选手产生了影响。在2021年东京奥运会之前，根据“双打选手之间的默契很重要”的意见，通过推荐选拔了国家代表选手。 相反，在单打比赛中，韩国男女选手谁都没有进入8强。KTTL委员长安宰亨（58岁）表示：“冷静地说，可以说没有输给在单打比赛中理应获胜的对手的事例”，“我们的单打实力不如中国、日本，花更多的时间进行双打训练，因此单打实力更加落后，对此感到遗憾。”1988年首尔奥运会男子双打铜牌获得者出身的安委员长在1986年首尔亚运会时，凭借在最后单打上的胜利，帮助韩国以5比4战胜中国，在团体赛上夺得了金牌。 2008年北京奥运会之后，在奥运会乒乓球项目上，男女双打项目全部消失。取而代之的是男女团体赛，也是4单打1双打，单打比重更大。在亚运会上，从杭州亚运会开始，男女双打将复活，但团体赛的5场比赛全部都是单打比赛。

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