韩国银行连续五次下调增长率预测，连续三次冻结利率……结构改革才是解决方法. May. 26, 2023 07:52. . 韩国银行把今年全年经济增长率预测值下调至1.4%。这是继去年5、8、11月和今年2月之后，连续5次下调。这比经济合作与发展组织（1.6%）和国际货币基金组织（1.5%）等主要国际机构的预测更为悲观。因为中国的经济恢复效果低于预期，半导体业的恢复也比预想的要慢。考虑到经济放缓等因素，标准利率连续三次冻结，维持在3.50%。 韩国银行昨天通过修订经济展望，将今年国内生产总值（GDP）增长率预测值从原来的1.6%下调0.2个百分点至至1.4%。通过五次下调，增长率预测值下降了1.1个百分点。明年的经济增长率预测值也从当初的2.5%下调至2.4%。韩国银行警告，如果中国经济复苏推迟，发达国家金融动荡扩大，今年和明年的增长率将分别降至1.1%和2.1%。 韩国银行提出悲观预测表明，围绕韩国经济的情况不容乐观。随着半导体出口出现动荡，截至本月，出口已连续8个月减少，贸易收支已连续15个月出现逆差。今年累计贸易逆差为295.48亿美元，是去年同期的2.5倍。预计半导体恢复景气的时间也将从第三季度推迟到第四季度。即使下半年经济有所恢复，也很难摆脱结构性低增长的隧道。 但是，把韩国银行下调增长率和冻结基准利率解释为结束紧缩的信号是不合理的。上个月消费者物价上涨率时隔14个月下降到3%左右，但除农产品、石油类以外的根源物价上涨4.6%，仍然很高。电力、天然气费用等也在等待上调，现在还不是结束与通货膨胀的战争的时候。要警惕因为利率上调已经结束的期待，导致家庭贷款增加、房地产动荡的可能性。必须考虑到根据情况进一步上调利率的可能性。 物价和增长，两只兔子中任何一只都难以放弃。打破两难境地的方法只有恢复韩国经济的增长潜力。包括劳动、教育、年金等在内的结构改革变得更为紧迫。韩国银行总裁李昌镛也表示：“在不进行结构改革的情况下，通过财政、货币等短期政策解决问题，是国家走向灭亡的捷径。”在坚定稳定物价、巩固健康财政基调的同时，要集中一切力量提高企业活力和增强经济体质。不增强基础体力，只通过降息和财政扩张来释放资金，无法保证长期增长。

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