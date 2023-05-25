负债率300%的建设公司一年内翻了一番……要应对连锁破产炸弹. May. 25, 2023 07:55. . 受房地产景气停滞和高利息的影响，资金来源受阻的建设公司正在动摇。负债比率超过财务危险水平的300%，亮起红灯的建设公司一年内增加了两倍。不少建筑公司甚至因营业利润连利息都难以支付。以销售市场冻结的地方中小型建设公司为中心，接连破产有可能成为现实的不安感正在增大。也有人警告说，房地产项目融资亏损的火苗有可能蔓延到整个金融圈。 《东亚日报》分析了承包排名前300位的建设公司去年的财务报表，发现负债率超过300%的建设公司有22家，比2021年的10家翻了一番还多。10家建设公司中有6家去年的负债率比前一年有所增加。进入今年以来，截止到上个月停业的建设公司有826家，比去年同期增加了29%。特别是，规模相对较大的综合建设公司停业的事例在1年内激增了近70%。 建设公司陷入资金困难，最重要的是销售市场停滞的影响很大。由于未出售房屋，无法收回工程款，资金周转不灵。以3月底为基准，未出售住宅为72104套，连续3个月超过了危险线7万套。也有人悲观地预测，今年内有可能超过10万套。由于高利率，融资项目贷款利息负担很大，但各种开发事业接连被推迟，这也束缚了建设公司。 建设公司的连锁破产会给实物经济及金融带来相当大的负担。建设业去年占国内生产总值的15.4%，前后方产业相关效果也很大。以去年底为基准，韩国金融的薄弱环节——房地产项目融资贷款余额达到了130万亿韩元。特别是证券公司项目融资贷款滞纳率为10.4%，上升到了两位数。随着建设公司因费用负担而中断事业，2~3年后住宅供应不足，也不能排除助长房价上涨的可能性。 建设行业陷入资金困难，很大程度上是因为在房地产繁荣期建设公司盲目投资。在向外部伸手之前，首先要进行刻骨的自救努力。但是也不能盲目地放任建设业生态系统本身崩溃的情况。应该以自救努力为前提，引导房地产市场软着陆，进行辨别玉石、铲除亏损的结构调整。为了不让建设公司的危机成为经济停滞、金融危机、房价不稳定的导火索，需要周密的监控和先发制人的应对。

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