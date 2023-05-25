美国国会施压称：“如果韩国半导体增加在华销量，将受到限制”. May. 25, 2023 07:57. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、世宗=赵应亨记者 weappon@donga.com,yesbro@donga.com. 美国国会有人主张：“美国政府暂缓限制韩国企业向中国运入半导体设备，不能用于填补美光在中国市场的空白。”在中国部分禁止美国最大的存储器半导体企业美光在本国销售的情况下，如果三星电子和SK海力士填补这一空缺，就要撤回对这些企业的限制缓期。有分析认为，在美中尖端半导体竞争加剧的情况下，韩国在美国施压参与对华限制和中国进行经济报复的可能性之间被迫二选一。 美国众议院美中战略竞争特别委员会主席（共和党）迈克·盖勒格当地时间23日对路透社表示：“美国商务部应保证赋予在中国经营工厂的外国存储芯片企业的美国（设备）出口许可不被用于填补美光空白。”他还主张：“我们同盟韩国从中国共产党那里直接经历了（与美光）完全相同的经济压力，因此应该阻止（韩国企业）填补美光空白。” 三星电子和SK海力士正在中国启动存储器半导体工厂。美国商务部去年10月出台了对尖端半导体设备运入中国的限制，对这些企业推迟了1年的限制。盖勒格的发言可以解释为，对于想要获得美光在中国销售份额的韩国企业，美国商务部应该以“对美不利”的性质撤回缓期限制。 这是美国首次公开要求韩国克制对中国扩大存储器半导体销售。美国国会要求参与对华限制的呼声也越来越高。美国参议院民主党党鞭查克·舒默表示：“为了解决中国政府对美光的限制，正在与财界、同盟及伙伴国家进行接触。美国政府（与同盟）紧密合作，向中国政府明确表示这样的行动是不能容忍的。” 在这种情况下，韩国政府正式要求美国政府放宽《美国半导体法》的补贴保护栏（安全措施）条款。也就是说，希望获得补贴的韩国企业将扩大中国国内尖端半导体生产能力的范围翻一番。 据美国政府官方当地时间23日报道，韩国政府和韩国半导体产业协会22日正式提出意见称：“希望美国政府重新讨论3月份规定案中‘实质性扩张’等核心用语的当前定义。”据悉，韩国要求将尖端半导体的“实际扩张”标准从现有的5%增加到10%。

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