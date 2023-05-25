韩美最快将于下月举行核磋商小组首次会议. May. 25, 2023 07:57. by 申圭鎭, 孫孝珠 newjin@donga.com,hjson@donga.com. 据悉，韩国与美国上个月在《华盛顿宣言》达成一致的核磋商小组最早将于下个月举行首次会议，目前正在讨论方案。分析认为，这意味着韩美为了应对朝鲜核武器和导弹的威胁，将尽快启动讨论美国核资产运用等问题的核磋商小组，加快加强核保护伞（延伸威慑）的速度。 韩国政府相关人士24日就核磋商小组会议召开时间表示：“具体日程尚未决定。据悉，双方将就最早在下个月、最晚在7月份举行首次会议的方案进行磋商。”另一名相关人士也表示：“正在磋商在首尔举行（首次会议）的方案等可能性。” 在核磋商小组会议上，韩美代表团将讨论美国核和战略武器的运用计划，并协商在朝鲜对韩国进行核攻击时，结合美国核战斗力和韩国军队的尖端常规战斗力如何应对的具体方式等共同企划和实施的方案。会议结果将立即上报两国总统。双方还将集中讨论美国战略核潜艇、战略轰炸机等战略资产在韩半岛展开的方案等。 目前担任核磋商小组韩方代表的有力人选是担任韩美军队当局间核保护伞运用演习首席代表的国防政策室长许泰根（音）等。但也有人提出，为了区别于现有的韩美间朝核、导弹威胁应对协议体，有可能选择总统室人士等具有泛政府性质的人士。 韩美计划，随着核磋商小组的启动，持续扩大泛政府层面的核保护伞运用模拟、核保护伞运用演习等核保护伞应对训练。总统办公室表示，“上个月曾实施由韩美国家安全保障会议主导的核保护伞运用演练。正在持续协商切实加强韩美延伸威慑的方案”，正式确认了本报24日的报道内容。

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