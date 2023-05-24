“16年间280万亿韩元”……膨胀到离谱的预算，产生了对低出生率对策的不信. May. 24, 2023 07:53. . 关于低出生率问题，人们最感到惊讶的是两个部分。一是16年间投入280万亿韩元，却创下了0.78名的世界最低合计生育率，二是执行了那么多的预算，但真正考虑生育的年轻夫妇之间却出现了“那些钱都花哪里去了”的说法，政策感受度很低。有分析认为，这一“低生育率之谜”源于预算被夸大得离谱。 低生育高龄社会委员会对去年低生育应对预算51.0216万亿韩元进行分析的结果显示，其中包含了大量与低生育支援没有直接关系的预算。在低出生率预算中比重最大的居住支援预算中，23万亿韩元中有40%是通过住宅购买及租赁资金融资“先给后还”的资金。有人指出，住宅城市基金以比市场更低的利率向青年和新婚夫妇提供住宅资金贷款，但将此定为低出生率预算，比实际优惠更为夸张，从而产生了错觉效果。国策研究院的分析结果显示，房价上涨1%，出生率在7年内减少0.014人，而居住支援虽然是直接影响出生率的变数，但却毫无内涵地夸大数字。 应对低生育率的预算中还包括教育部的产学研合作先导大学培养事业和通过小学、初中、高中改造设置太阳能发电设施等绿色智能学校建设事业费。国防部的军务员和副士官人工费增加、女性家族部的数字性犯罪受害者支援事业费也是低生育对策预算。如果去掉这些泡沫，育儿休职、保育支援、儿童津贴等与出生率有直接关系的家庭支援预算，以2019年为基准，与国内生产总值（GDP）相比为1.56%（约30万亿韩元），还不到经济合作与发展组织成员国平均水平（2.25%）的70%。难道不是通过各种手段虚报预算虚张声势，助长了“不可能阻止低出生率”的冷笑和不信任，削弱了解决问题的动力吗？ 低出生率政策并不是花费了巨额资金而遭遇失败，而是本应该花却没有花好才失败的。在最近的舆论调查中，未婚男女希望的子女数为1.8名。与其寻找划时代的解决方案，不如考虑是否疏忽了最基本的对策，让想生的人安心生孩子。应该剔除与低生育率问题无关的空头预算，集中支援政策效果明显的事业。

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