韩国总统室和白宫上个月举行首次核保护伞联合演练. May. 24, 2023 07:54. by 申圭鎭, 孫孝珠 newjin@donga.com,hjson@donga.com. 据悉，韩国总统室和美国白宫在上个月华盛顿韩美首脑会谈前举行了泛政府层面的核保护伞运用模拟演练。这是由两国最高层组织而不是韩美军方之间首次主导假设朝鲜分阶段进行核挑衅的核保护伞应对演习。上个月韩美首脑会谈中提出的加强延伸威慑（核保护伞）方案——《华盛顿宣言》中明确表示要实施核保护伞运用模拟演习，事实上韩美在会谈前早已启动。 综合《东亚日报》记者23日的采访，总统室和白宫主导的泛政府层面的核保护伞运用演练是在尹锡悦总统对美国进行国事访问之前举行的。据悉，韩国总统室方面由国防秘书任基勋（音）作为代表参加了演练。核保护伞运用演练是假设核威胁（从即将使用核武器到使用核武器）等朝鲜分阶段进行核挑衅，韩美政府相关人士根据这一情况模拟讨论具体的程序和方法的演练。 《华盛顿宣言》中明确指出：“韩美同盟为加强在核危机时共同进行企划，采取了两国间新的泛政府图上模拟实验。”韩国政府高层相关人士表示：“这是为了提高向韩国提供的延伸威慑的执行力和具体性。”韩美就成立核磋商小组达成了协议，正在准备运营。 此前，韩美军方通过去年11月举行的安保磋商会议，就定期举行文在寅政府只实施两次的军事当局之间的核保护伞运用演习达成了协议。接着今年2月韩美国防部在华盛顿进行了核保护伞运用演习。 有评价认为，在韩美首脑会谈之前举行的此次核保护伞运用演练，相比讨论提供核保护伞的方式和程序的现有军队当局之间的核保护伞运用演习，参与主体的级别更高，而且应对范围扩大到泛政府层面，因此韩美可以更加紧密地应对美国提供延伸威慑的过程。韩国政府消息灵通人士表示：“因为是泛政府演练，所以相当于假设了实战情况。可以说这是比核保护伞运用演习更接近实战演习的模拟演练。” 此外，韩国政府高层相关人士表示：“考虑到朝鲜核能力高度化的情况，不仅是目前已经参与的军方，各相关机构之间也将继续进行演习。”因此，为了扩大韩国在总统室和白宫等韩美间共享有关美国提供核保护伞的信息、危机时协商、共同企划、共同实行等方面的参与，泛政府层面的演练今后将进一步加强。

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