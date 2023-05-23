美国驻韩大使：“韩美日三国新设核保护伞协议体……首脑们将在华盛顿会面并讨论”. May. 23, 2023 07:52. by 申晋宇, 申나리 niceshin@donga.com,journari@donga.com. 美国驻韩国大使菲利普·戈德伯格22日就新设韩美日三国延伸威慑（核保护伞）协议体表示：“我相信不久后韩美日首脑在华盛顿会晤时，首脑们会讨论这些问题。” 戈德伯格当天在首尔市中区的大使官邸接受《东亚日报》采访时，被问到“如果建立新的韩美日安保协议体，是将日本纳入韩美核磋商小组还是与磋商小组无关的新安保协议体”。他答道：“可以是两者中任何一个。这是（韩美日）首脑们应该决定的事情。”戈德伯格表示：“（关于韩美日延伸威慑协议体）不排除任何事情。我们将拭目以待，看看会发生什么事情。” 他强调，美国总统拜登21日向韩日首脑提议的华盛顿韩美日首脑会谈是（韩美日合作的）升级。”他还表示：”加强三国合作不仅是为了韩半岛，也是为了加强整个印度太平洋的安全。”他接着说：“如果三国首脑在华盛顿会面，将对加强实时导弹警报情报共享起到积极作用。” 总统室正在讨论华盛顿韩美日首脑会谈在7、8月份等夏天举行的方案。国家安保室第一次长金泰孝表示，“以联合国大会等多边会谈为契机，三位首脑很难在华盛顿会面”，暗示只针对三国的单独日程可能会被采纳。 当被问及韩国是否应该参与在21日闭幕的七国集团（G7）峰会上推出的针对中国的“经济高压应对平台”时，戈德伯格表示：“这不是由我来决定的，而是由韩国决定的事项。但是韩国作为民主国家，是具有以规则为基础的秩序和规则的国家。如果中国无视以规则为基础的决定和国际秩序，我们就不能对这样的行动睁一只眼闭一只眼。”这被解释为是提出了韩国共同参与的必要性。 就韩国国内拥有核武器的舆论，戈德伯格表示：“首尔离无赖国家（朝鲜）只有数英里远，充分理解这种忧虑。韩国如果想做出拥有核武器的决定，首先应该退出《核不扩散条约》，我们（美国）支持《核不扩散条约》。”他还说：“如果韩国进行核武装，其他国家也会产生‘既然韩国做了，我们也可以做’这样的结果。”他担心“区域内核多米诺骨牌”的可能性，明确表示了反对韩国拥核的立场。

한국어