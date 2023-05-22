尹锡悦：“利用韩国稻米生产带向非洲7个国家支援大米生产”. May. 22, 2023 05:37. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 参加在日本广岛举行的七国集团（G7）峰会的尹锡悦总统20日表示：“将利用韩国稻米生产带）向非洲七个贫困国家支援大米生产。”尹锡悦在七国集团峰会期间明确表示，将为加强国际社会在粮食、环境等领域的合作做出贡献。 总统室高层相关人士在新闻发布会上表示，尹锡悦20日应七国峰会东道主日本的邀请，以参观国的身份出席了首次扩大会议，并表示：“将加强对粮食危机国家的长期、短期支援，将共同参与扩大摆脱饥饿和疾病的自由。” 尹锡悦还表示：“将通过世界粮食计划署，把每年向粮食危机国家提供的5万吨援助翻一番，扩大到10万吨。”目前，韩国政府从2018年起根据粮食援助协议，通过联合国下属的国际机构世界粮食计划署向海外支援援助用大米。尹锡悦还表示：“作为对粮食危机的短期支援，将扩大发展‘东盟+3（韩中日）紧急大米储备’。” 作为长期对策提及的“韩国稻米生产带构筑事业”，是为了传授大米种子和栽培技术等韩国大米自给经验的事业。今年已经以6个国家为对象启动，计划从明年开始将合作国家扩大到7个国家以上。尹锡悦在会议上提到了韩国过去从国际社会获得粮食援助的经验，并表示“将带头向脆弱国家提供粮食援助”。 尹锡悦在第二次扩大会议上表示，将参加七国集团主导的“气候俱乐部”。由德国总理索尔茨主导成立的气候俱乐部的目标是在2050年之前实现对气候不产生不利影响的碳中立。总统弘报首席秘书金恩慧在当天的新闻发布会上解释说：“这是为了在国际社会上制定脱碳国际规范而做出的积极贡献。”

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