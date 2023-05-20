天安舰“复活”……将再次展开守护西部海域的行动. May. 20, 2023 08:00. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 13年前在西部海域白翎岛附近海域遭到朝鲜潜水艇鱼雷攻击的警戒舰“天安”舰将作为最新护卫舰复活，今年底开始守护西部海域。 海军19日在庆尚南道昌原市镇海军港举行了新型护卫舰“天安舰（FFG-826）”的入列服役仪式。服役仪式是在造船厂建造的军舰向海军移交后宣布编入战斗舰艇并悬挂服役旗的活动。2010年3月26日遭朝鲜鱼雷攻击后被炸沉的天安舰（PCC-772·1000吨）恢复成了为性能更大的舰艇。 海军指挥部等军队相关人士和前天安舰舰长崔元一（音，预备役海军大校）等当时的参战将士和天安舰战亡者家属等出席了当天的服役仪式。崔元一叮嘱道：“希望作为新型护卫舰复活的天安舰能够重新履行守护大韩民国的任务。如果朝鲜再次挑衅，请加上PCC-772天安舰战亡者和参战官兵的份量，进行强有力的惩戒。”新天安舰舰长（中校）韩圭哲表示：“将继承西海守护勇士们的宝贵牺牲和守护海洋的意志，怀着自豪感和自豪感，在任何情况下都完美守护西海。”在当天的活动中，新天安舰的服役旗由13年前被朝鲜击中的天安舰船员朴渊秀中校（时任大尉）和刘志旭中士（时任下士）亲自升起。 新天安舰是代替旧型护卫舰和警戒舰的新型护卫舰的7号舰，于2020年6月开始建造，2021年11月下水。此后，经过1年零6个月的时间，完成了搭载装备及试运行评价，直到举行服役仪式。新天安舰长122米、宽14米、高35米，最高时速可达30海里（时速55公里），搭载1架海上作战直升机。主要武装包括舰对舰、舰对空、舰对地导弹和5英寸舰炮以及被称为“潜水艇杀手”的远程反潜鱼雷（红鲨鱼）等。“红鲨鱼”在舰艇上被火箭垂直发射到空中，飞到最远19公里以外的海域后进入海底，摧毁敌方潜艇。另外，该舰还搭载了船体固定声波探测仪（HMS）和旧天安舰中没有的拖曳式被动阵列声纳 （TASS），可以在远距离探测敌方潜水艇。 新天安舰还搭载了推进电动机和燃气轮机发动机相结合的”混合动力推进体系”，反潜性能也大幅提高。平时利用噪音较小的推进电动机，避开敌方潜艇的探测，秘密航行，在紧急情况下转换成燃气轮机发动机，可以高速启动。新天安舰经过战斗力化过程和作战执行能力评价后，将于今年底在西部海域进行作战部署。 旧天安舰2010年3月26日在白翎岛西南方向约1公里海域执行巡逻任务时，遭到朝鲜鲑鱼级潜艇的鱼雷攻击而沉没。此次攻击造成46名天安舰船员牺牲，投入搜索作战的韩周浩准尉殉职。新天安舰是沿用天安舰舰名的第三艘舰艇。继1946年从美国收购的第一代天安舰（登陆艇，1953年退役）和1988年服役的第二代天安舰（2010年被朝鲜鱼雷击中）之后，天安舰的名字已延续至第三代。

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