“再现2019”……防守有金志洙，突破有裴俊浩和金容鹤. May. 19, 2023 08:02. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国20岁以下（U-20）国家足球队在2019年在波兰举行的国际足联（FIFA）U-20世界杯上获得亚军，震惊了世界。这是韩国的历史最好成绩。当时18岁的李康仁（22岁•皇家马洛卡）在7场比赛中攻入2粒进球，贡献4次助攻，获得了颁发给最有价值球员的金球奖，开始闻名于世。 由主教练金殷中（44岁）率领的韩国U-20国家队将从21日开始参加在阿根廷举行的U-20世界杯。韩国代表队将迎来“第二个李康仁”的诞生，并连续2届挑战4强。此次大赛将持续到下月12日，为期23天，在阿根廷国内4个城市举行。24支国家代表队将分成6组进行小组赛，每组4队。各组的小组前两名和各组6支第三名球队中成绩考前的4支球队将进入16强。从16强开始就是单场淘汰赛。 U-20世界杯从1977年开始每两年举办一次，但由于新型冠状病毒感染症的扩散，2021年世界杯被取消，今年是时隔4年再次举行。 7日前往巴西进行转地训练的国家队17日抵达了决战场阿根廷。金教练表示：“在巴西适应了时差和气候等。阿根廷与巴西没有太大的差距，因此球员们适应起来没有困难”，“将做好准备，争取在比赛当天达到最佳状态。”韩国队将于23日凌晨3时与法国队进行F组小组赛第1场比赛。之后球队将在26日上午6时与洪都拉斯队进行小组赛第2场比赛，29日上午6时与冈比亚队进行第3场比赛。 FIFA在U-20世界杯官方网站上介绍韩国时，将金志洙（19岁•城南）选为“关键球员”。后卫被选为关键球员是非常罕见的事情。FIFA表示：“金志洙出色的后场组织能力和准确的传球，为韩国队的进攻打下了基础。特别是在亚洲足球联盟U-20亚洲杯上，金志洙是韩国队防守的基石。” 在国家队中双双攻入4球的攻击手裴俊浩（20岁•大田）和金容鹤（20岁•波尔蒂芒•音）也备受关注。FIFA对裴俊浩评价说：“触球和传球都很优秀。特别是活跃在球场上的活动量，对对方防守队员来说是噩梦。”在亚洲杯上攻入2粒进球的金容鹤被评价为具有出色的个人突破和进球能力。金容鹤说：“冠军候选法国队是首场比赛的对手，希望好好准备，一定要战胜对手。”

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