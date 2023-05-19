金英玉大校登上美国陆军“名誉殿堂”. May. 19, 2023 08:02. by 李智允记者 asap@donga.com. 已故的美国陆军大校金英玉（音）作为在美韩国人在韩国战争时期自愿入伍，是美军历史上担任战斗大队长的第一个有色人种，立下了赫赫战功，并入选了美国陆军军官教育机关内的“名誉殿堂”。 美国陆军联合兵中心当地时间17日表示：“已故的金大校和斯坦利·切里准将16日被选入美国陆军指挥与参谋学院内的名誉殿堂。”位于美国堪萨斯州雷文沃斯堡陆军基地的陆军指挥与参谋学院成立于1881年，是培养中坚军官的机构。 金英玉是韩国国家报勋处为迎接韩美同盟70周年与韩美联合军司令部一起评选的“韩美参战勇士十大英雄”之一。美籍韩裔金英玉1919年出生于洛杉矶，作为美军军官参加了第二次世界大战和韩国战争。 他参加第二次世界大战后被编入预备役，韩国战争爆发后再次入伍，历任第7步兵师第31步兵团参谋，在美军历史上首次担任有色人种战斗大队长。1951年5月中共军展开第二次春季攻势时，他带领部队在“联合国军”中最先到达汉滩江以南（堪萨斯线）等，立下了汗马功劳。 金英玉1952年9月返回美国后，因功劳得到认可，被美国政府授予银星武功勋章和铜星武功勋章，还被授予法国军团勋章。韩国政府也在2005年授予金英玉太极武功勋章。 金英玉还在韩国战争期间帮助了500多名战争孤儿，1972年退伍后为照顾家庭暴力受害者、“慰安妇”受害者、韩国人领养儿等奉献了余生。他于2005年12月去世，享年86岁。 翻译了记录金英玉一生的传记《美丽的金英玉》的张泰汉（音）教授出席了此次“入堂”仪式，并评价称“陆军指挥与参谋学院是美军最优秀的军人前来接受教育的机构。金大校是首位入选名誉殿堂的亚裔，这是美洲韩裔历史的骄傲。”他还表示：“韩裔第二代中有很多来自西点军校（美国陆军士官学校）或 ROTC（预备役军官训练团）的军官，期待能成为很好的榜样。今年迎来韩美同盟70周年，我认为具有更大的意义。”

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