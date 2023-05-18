占据道路，露宿街头……破坏市民日常生活的建设工会举行两天一夜集会. May. 18, 2023 07:56. . 民主劳总建设工会展开的首尔市中心两天一夜露宿集会给市民带来了巨大的不便。建设工会16日下午占据从光化门东和免税店起到德寿宫前世宗路往返8个车道中的6个车道，开始了集会。随着集会持续到下班时间，出现了严重的交通混乱。17日早晨，结束一夜露宿的工会成员向龙山总统室、西大门警察厅、东崇洞首尔大学医院等3个方向行进，上班路上的混乱扩散到了整个市中心，整个上午一直持续着。 工会成员们16日晚占据人行道等地，露宿街头，摆开了酒席。凌晨，他们通宵饮食后丢弃的食物和垫子等垃圾堆积如山。酒瓶滚到人行横道上，上班车辆为了躲避还紧急刹车。说是举行露宿集会，但连临时卫生间都没有准备，因此路上的尿液到处散发着刺鼻的臊味。也有工会成员醉酒后躺在人行道上睡觉，让路过的行人皱起了眉头。 警方16日以导致下班路混乱为由，在下午5点以后不允许集会，但建设工会强行继续。建设工会主张，江原支部所属干部梁某因涉嫌建设现场腐败、在面临拘捕令实质审查的情况下自焚，是政府的责任。且不论这种主张是否妥当，如果避开上下班时间举行集会，市民们即使不舒服也会忍受。这是闻所未闻的两天一夜集会，使市中心变得无法无天，破坏日常生活，令市民们对此感到愤怒。 警方从16日晚开始敦促解散，但没有试图解散。建设工会3月份也在市中心3个地方开始集会，分别行进后在崇礼门前聚集的过程中，有过严重的交通混乱的先例。这次强行进行了两天针对上下班时间混乱的露宿集会。如果这样，今后强行举行更严重的非法集会，也不能期待警方会阻止。 文在寅政府每当民主劳总进行非法行为时，都会阐明严正应对，但只是说说而已。虽然政府更迭已过1年，但警方的集会应对却很难找到变化。尹锡悦政府表示要果断地消除建设现场的非法行为，但对对此表示抗议、跑到市中心展开的另一种非法行为置之不理。市民们要忍受经常超出预想的民主劳总的日常破坏到什么时候？

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