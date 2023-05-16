电价上涨8韩元……“越卖越亏”将持续到明年议会选举. May. 16, 2023 07:50. . 国民力量党和政府推迟决定一个半月的电费、燃气费最终被上调。从今天起，以四口之家的月平均使用量为基准，电费将上涨3000韩元，燃气费将上涨4400韩元左右。虽然家庭、个体户、小工商业者、企业的负担大幅增加，但仍然远不足以弥补韩国电力、韩国燃气公社因越卖越亏损的价格而积累的赤字。 政府昨天表示，电费继1月份每度（千瓦时）上调13.1韩元后，再次上调8韩元。因担心冬季“取暖费炸弹”而冻结的燃气费今年首次每兆焦耳（MJ）上涨1.04韩元。如果是每月使用332度电和3861兆焦耳城市燃气，四口之家适用累进制，电费从每度约191.5韩元上涨到200.6韩元，每兆焦耳的煤气费从21.9韩元上涨到23.1韩元。 此次公布的电费和燃气费原本是3月底决定、4月起适用的第二季度价格。但执政党一直拒绝上调方案，经济副总理秋庆镐表示“由党做出最终判断”，一直推迟责任。虽然表面上的理由是“韩国电力自救政策不完善”，但国民们无人不知，他们的意图是在明年议会选举之前尽可能不承担政治负担。 问题是此次上调对缓解能源公共企业赤字没有什么帮助。从2021年起至今，韩国电力亏损额累计达45万亿韩元，每度电上涨51.6韩元才能恢复正常，但今年的上涨额仅为21.1韩元，还不到一半。燃气公社要想消除11.6万亿韩元的赤字，需要上调10.4韩元，但实际上调幅度仅为其十分之一。 能源企业经营不善的副作用是一石激起千层浪。因为是公共企业，信用等级较高的韩国电力发行赤字债券，横扫市场资金，其他企业正面临资金困难。有人担心，韩国电力以减少费用为由，推迟对输、变电网的投资，三星电子到2030年为止建设的半导体集群将很难及时得到供电。 最终很难避免年内再次上调。尽管如此，执政党内部已经出现了“是议会选举前最后一次上调”的说法。政府上台一年多后的今天，政府和执政党把能源公共企业经营不善归咎于前政府的政策失败。但是，从现在开始面临的公共费用政治化的事后风暴、扰乱能源产业生态界的责任，只能由现政府和执政党承担。

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