‘국세 체납’ 배우 김사랑, 김포 아파트 1채 압류

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 15일 22시 00분

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배우 김시랑. 뉴시스
배우 김시랑. 뉴시스
배우 김사랑 소유의 국세 체납을 이유로 아파트 한 채가 세무 당국에 압류됐다.

15일 일요신문에 따르면 김사랑이 보유한 경기 김포시 아파트 한 채가 국세 체납 때문에 지난달 6일 삼성세무서에 압류됐다.

김사랑은 현재 서울 강남구 청담동 아파트 한 채와 경기 김포시 아파트 한 채를 소유한 것으로 알려졌다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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