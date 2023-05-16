任奫灿纽约爱乐乐团出道……全场起立鼓掌. May. 16, 2023 07:50. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 韩国青年钢琴家任奫灿（19岁）一离开奏响最后一音的键盘，现场2200多名观众同时站起来，开始热烈鼓掌。纽约爱乐乐团（New York Philharmonic）的指挥家詹姆斯•加菲根与任奫灿热烈拥抱，互相分享了感动。部分观众似乎感情涌上心头，流下了激动的泪水。 12日（当地时间），在美国纽约林肯中心大卫•格芬大厅落下帷幕的任奫灿的纽约出道舞台毫无疑问非常成功。去年6月在范克莱本国际钢琴大赛上以最年轻冠军而闻名的任奫灿，当天在与纽约爱乐乐团的首次合演中演奏了当时的冠军曲《拉赫曼尼诺夫第三号钢琴协奏曲》。似乎是在证明全世界对他的关心，10日至12日的三场演出门票很早就全部售罄，甚至为了获得演出当天站着观看的“站票”，有观众从早上开始就排起了长队。 特别是最后一场演出的当天，任奫灿在观众不断的起立鼓掌中表演了3首安可曲。尽管如此，观众们还是不愿离开，甚至捕捉到了尴尬的样子。指挥家加菲根在自己的社交媒体上称赞说：“具备了黄金般的技巧、深邃灵魂的音乐性，再加上非常好的性格”，并表示“能和大家一起度过这样意义深远的瞬间，感到非常荣幸”。一位70多岁的听众激动地说：“连续3天都来看了”，“听到这种天才性的演奏的机会本身就很少。” 特别是，如果说任奫灿在比赛上演奏了拉赫曼尼诺夫在首演时演奏的《Original》华彩段（Cadenza•协奏曲中的演奏者独奏部分），那么此次在纽约爱乐乐团的协奏中则演奏了更加雄壮的其他版本的《Ossia》华彩段，令观众大吃一惊。《纽约时报》（NYT）在演出前在“艺术栏目”头版刊登了任奫灿的采访，他在演出后又以《10多岁钢琴明星任奫灿来到纽约》为题，在头条上写道：“这首曲子原来这么有意思吗？随心所欲的演奏顾名思义就是一场梦幻般的演奏。”据《纽约时报》报道，此次合演是纽约爱乐乐团团长兼首席执行官（CEO）黛博拉•博尔达亲自观看任奫灿的比赛演出视频后推进的。 跟随老师孙敏秀教授的脚步编入波士顿新英格兰音乐学院的任奫灿，将于明年2月在纽约卡内基音乐厅站上用肖邦主题填满的出道舞台。

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