退党议员金南国：“常任委员会活动中的虚拟货币交易，也就几千韩元左右”. May. 16, 2023 07:51. by 安圭永记者 kyu0@donga.com. 日前退出共同民主党的无党派议员金南国（音，照片）就自己在国会常任委员会活动中进行虚拟货币交易的疑惑表示：“交易金额只有几千韩元，不记得了。”此外，对于自己拥有价值60亿韩元虚拟货币的疑惑，他主张：“这是尹锡悦政府为了掩盖实情而散布的。”对此，共同民主党内部也出现了“还没有清醒过来的”的批评。 金南国15日在金御俊（音）的油管（YouTube）账号上首次承认自己在国会常任委员会活动中进行硬币交易的疑惑。他说：“我正在毫不犹豫地反省和深刻检讨。”对于交易规模，他表示：“因为太小额，记不清了。”当金御俊再次询问“有多少钱”时，他回答说：“几千韩元左右。”他还说：“我确实为了几千韩元的交易，在那个时间（常任委员会活动时间）那么做了吗?我也不记得了，所以无法理解。” 有人指出，金南国退党仅一天，就以共同民主党强硬支持层为对象展开了舆论战。共同民主党一名再选议员批评称：“这似乎是向强硬支持层呼吁清白的战略，但大多数国民认为金议员完全没有反省。”国民力量党院内代表尹在玉（音）也在最高委员会议上指出：“即使是普通公务员，如果在工作时间进行虚拟货币交易，也难免会受到重罚。”

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