“伽倻古坟群”有望列入联合国教科文组织《世界遗产名录》. May. 12, 2023 07:48. by 李素妍记者 always99@donga.com. 公元1~6世纪曾在韩半岛南部形成势力的伽倻古坟群（Gaya Tumuli•照片）有望于9月被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》。 文化遗产厅11日表示：“负责联合国教科文组织世界遗产审查的咨询机构国际古迹遗址理事会（ICOMOS）对伽倻古坟群做出了‘建议入遗’的判定。” 虽然将于9月召开的联合国教科文组织世界遗产委员会将决定是否最终申遗成功，但事实上申遗已成定局。 列入“建议入遗”对象的伽倻古坟群共有7处，分别是△庆北高灵池山洞古坟群 △庆南金海大成洞古坟群 △庆南咸安末伊山古坟群 △庆南昌宁校洞和松岘洞古坟群 △庆南固城松鹤洞古坟群 △庆南陕川玉田古坟群 △全北南原酉谷里和斗洛里古坟群。 伽倻是在洛东江一带等地从1世纪左右到562年存续的金冠伽倻等6个国家的总称。虽然与高句丽、百济、新罗三国相比，文献记录较少，但通过各地的古坟群和出土文物等，展现了伽倻的历史和当代文化面貌。伽倻古坟群出土的遗物具有表明被葬者身份的威势品对等的特点。因此有人推测，伽倻是构筑水平关系的联盟体制。 国际古迹遗址理事会也认为伽倻古坟群是“消失的文化传统或文明的独一无二的证据”，因此具有被列入世界遗产的价值。据文化遗产厅透露，ICOMOS评价称，“伽倻古坟群与周边国家共存，维持了自律性、水平性的体系，而且从这是展示东亚古代文明多样性的核心证据这一点来看，符合列入世界遗产的标准（ⅲ），因此‘建议入遗’。” 伽倻古坟群是否列入联合国教科文组织《世界遗产名录》将于9月10日至25日在沙特阿拉伯利雅得举行的第45届世界遗产委员会上作出最终决定。如果申遗成功，韩国将拥有16处世界遗产。

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