一名法国记者在乌克兰死亡……法方调查俄罗斯战争罪. May. 12, 2023 07:48. by 趙은아 achim@donga.com. 一名法国记者在乌克兰最前线——东部顿巴斯的巴赫穆特附近进行采访时，因俄罗斯方面的火箭炮攻击而死亡，法国当局立即着手调查。 据法国《费加罗报》10日报道，法国检察机关表示，法国公营法新社影像记者阿尔芒·索尔丁（音，32岁，照片）在当地采访时死亡后，立即开始调查战争犯罪。调查由负责反人类罪、集体屠杀、战争犯罪的机构“OCLCH”负责。调查组将在乌克兰现场进行真相调查。 据悉，索尔丁于9日下午4时30分左右在巴赫穆特附近的村庄被火箭弹击中身亡。包括索尔丁在内的5名采访团正在和乌克兰军队一起行动以采访战争情况。索尔丁为了躲避攻击趴在地上，被俄军发射的火箭弹击中。其他记者没有受伤。 总部设在法国巴黎的“无国界记者”表示，对索尔丁最早奔赴乌克兰战场所表现出的勇气和所取得的业绩表示敬意，并敦促调查当局进行彻底的调查。据“无国界医生”透露，俄罗斯去年2月入侵乌克兰后，在战争现场采访时死亡的人至少有记者、司机、当地导游等11人。 此外，乌克兰军队主张，俄军在被称为最大激战地的巴赫穆特受到打击，部分撤离了乌克兰。据英国《卫报》和美国《纽约时报》等媒体报道，乌克兰地面部队司令奥列克桑德·苏尔斯基（音）10日表示，在巴赫穆特部分地区的俄罗斯部队最多后退了2公里。俄罗斯民间雇佣兵“瓦格纳集团”前一天表示：“俄罗斯第72旅的地盘被夺走了3平方公里，瓦格纳集团也失去了500名战斗人员。”

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