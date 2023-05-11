伟大的导师. May. 11, 2023 07:43. . 1783年5月31日，彻底以男性为中心的巴黎皇家学院发生了异变。同一天，两名女性同时被选为会员。伊丽莎白•维吉-勒布伦和她的竞争对手阿德莱德•拉比耶-吉亚尔就是其主人公。 但这并不意味着学院缓解了对女性的歧视。前者被选为玛丽•安托瓦内特王妃的宫廷画家，后者是皇家学院会员们为了表达对王妃的反感而选出的。当时皇家学院包括她们在内只有4名女性，之后女性会员数被限制为4名，从根本上阻止了女性会员的增加。 因渔翁得利而成为皇家学院会员的拉比耶-吉亚尔在1785年画了《与两个学生一起的自画像》（照片），并在当年的沙龙展上展出。画家身穿最高级服装，坐在画架前拿着毛笔和调色板。这是一幅自画像，堂堂正正地表明自己不亚于成功的男性画家，是以实力获得财富和名声的女画家。值得关注的是，不仅是自己，弟子们也以相当大的比重进行了描绘。这表现出了作者对女性分配制的反感，公开表明学院还有更多的女性画家需要接纳，而且还在继续培养。 画中的两个弟子分别是玛丽•加布里埃尔•卡佩和玛丽•卡罗•德•罗兹蒙。卡佩把手放在与老师的肩膀齐平的地方看着画发出感叹，罗兹蒙用胳膊搂住同事的腰，以自豪的表情凝视着画面外的观众。为了在以男性为中心的花坛中生存下去，展现出互相依靠、支持、团结的样子。 拉比耶-吉亚尔和弟子们像家人一样亲密，毫不吝啬地给予了支援。遗憾的是，罗兹蒙在23岁左右结婚生子后死亡。卡佩紧跟老师的步伐，成为了专业肖像画家，直到老师去世为止，一直生活在一起，守护在老师身边。虽然生前拉比耶-吉亚尔因是女性而被贬低作品，但至少对弟子们来说是最伟大的导师。

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