奈飞最新网剧《快递骑士》将于12日全球公开……2071年首尔，配送氧气的“快递骑士”. May. 11, 2023 07:43. by 崔智善 aurinko@donga.com. 2071年因彗星撞击而荒废的首尔。汉江被沙漠沙土覆盖，南山首尔塔凄惨地断成两截。由于大气污染严重，不戴口罩就无法生活。幸存下来的1%的人按阶级分配氧气。控制氧气的是天命集团。天命集团所属的传奇快递骑士“5-8”（金宇彬）白天供应氧气和生活必需品，负责生存下来的人们的生存，晚上成为“黑骑士”，为创造平等的世界而战斗。 奈飞原创电视剧（6集）《快递骑士》将于12日在全世界同时公开。该剧集改编自李运钧作家的同名网络漫画。10日，在首尔永登浦区首尔普罗沃克举行的制作发表会上，担任导演的曹义锡导演表示：“原作网络漫画的世界观非常好。我很喜欢快递骑士搬运氧气和生活必需品的未来。” 饰演主人公“5-8”的金宇彬说：“就在不久前，我们都戴着口罩，我觉得未来可能会发生这样的事情”，“回想起难民们的痛苦，想着所有人都幸福的世界会是什么样的世界，进行了表演。” 据悉，制作费为250亿韩元的《快递骑士》通过电脑图像（CG）生动地体现了汉江大桥、江南大路、乐天世界塔等荒废的首尔各地。曾负责奈飞电视剧《甜蜜家园》、《鱿鱼游戏》的视觉特效专门工作室West World负责CG作业。据说180多人进行了10个多月的后期制作。饰演以天命集团接班人身份与5-8对抗的柳锡一角的宋承宪表示：“看到熟悉的首尔面貌通过CG体现出来，会感到新鲜感。” 作品内的各种设定也吸引了人们的视线。在氧气被控制的世界里，被选择的少数人生活在不用担心呼吸、连绿树都能生长的“核心区域”，而在其下一层的居民们要在被建造成统一长方体样式的像集装箱一样的房子里领取氧气和生活必需品。然后，属于底层阶级的难民们成了临时工和猎人，日子过得穷困潦倒。身份可以通过刻在身上的二维码来证明。 部分人指出，反乌托邦的世界观和设定、CG等让人联想到电影《疯狂的麦克斯》系列。曹导演说：“这是与《疯狂的麦克斯》不同的故事”，“5-8是生活在反乌托邦，梦想成为乌托邦的人物，融入了希望世界更加幸福的心意。”

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