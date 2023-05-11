国内首例通过初产自然分娩降生的四胞胎. May. 11, 2023 07:44. by 洪锡浩记者 will@donga.com. SK-On职员的家属通过自然分娩获得了四胞胎。这是国内首例通过初产自然分娩降生的四胞胎。 10日，SK-On表示，去年9月进入公司的宋力元PM的妻子车智惠在3月16日生下了四胞胎。车某从医院接到了5月初的分娩预定日，四胞胎比预定时间提前了一个多月来到人世。出生时仅0.9公斤的四胞胎中体重最轻的老大上周出院，组成了6口之家。 宋PM虽然于2020年结婚，但由于在咨询公司工作，不分昼夜地工作，所以推迟了怀孕计划。宋PM家庭正式开始准备怀孕是在去年6月确定进入SK-On之后。据说，妻子车某说“听说SK是适合生养孩子的公司”，夫妇俩来到了不孕医院。宋PM进入公司两天后的去年9月，得知了怀孕四胞胎的事实。通过体外受精，3个胚胎被受精，其中一个分化成同卵双胞胎。 虽然是像礼物一样找来的四胞胎，但是宋PM非常担心。因为担心胎儿中有一个会出问题。幸好老大顺利出院，消除了忧虑。 四胞胎的名字分别是同卵双胞胎女儿丽齐和罗克西、三儿子维景、小女儿说录。宋PM家庭孩子的名字中包含了希望成为管理知识的学者、给予幸福的医生、展望未来的经营者、记录语言的律师的愿望。 分娩后，SK-On通过公司内部广播全面公开了生下四胞胎的消息。作为生育纪念礼物，决定支援育儿助手，首席执行官（CEO）池东燮将亲笔写的卡片和礼物篮子送给了宋PM家人，向其表示祝贺。

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