意大利总理梅洛尼提议“为了民主，改宪为总统制”. May. 11, 2023 07:44. by 趙은아 achim@donga.com. 极右倾向的意大利总理梅洛尼（照片）正在试图把意大利从现有的议会内阁制转变为总统制。很多人指出，意大利在欧元区（使用欧元的20个国家）中规模第三大，但由于政权交替频繁，政治及社会不稳定。 据路透社报道，梅洛尼9日表示，“面临着为了民主必须批准不能再推迟的措施的重要时刻”，开始与在野党讨论修宪问题。改为总统制是梅洛尼去年9月议会选举时的竞选公约。 意大利在二战失败后的1948年制定宪法时，为了防止出现像墨索里尼（1922年-1943年执政）一样的独裁者，对总理设置了很多牵制及权力均衡装置。由于总理权限相对较少，政权经常交替，加剧了政治混乱。路透社报道说：“二战以后，意大利有70个政权上台，是英国和德国的两倍还多。” 据悉，梅洛尼喜欢混合内阁责任制和总统制要素的法国式二元执政制。总统采用直选制，同时由议会多数党领袖担任总理，牵制总统。 意大利改宪的前景并不明朗。如果要修改宪法，参众两院必须分别三分之二以上的在籍议员赞成。梅洛尼领导的右派联合的议席，在上下院都不到三分之二。如果被议会否决，还有全民公决。2016年，时任总理伦齐曾就减少上院议员人数、加强中央政府权限的修宪案进行了全民投票，但遭到否决后辞职。 在野的五星运动和民主党也持否定态度。五星运动领导人孔蒂当天在与梅洛尼会晤后表示：“我们没有提出相同的意见。”

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