支持100种语言的谷歌“PaLM 2”……“会写代码也能解数学难题”. May. 10, 2023 07:46. by 山景城=南慧贞记者 namduck2@donga.com. 预计谷歌将在10日（当地时间）召开的年度开发者大会“I/O 2023”上公开支持100种以上语言的大规模语言模型（LLM）。 美国CNBC8日报道说，谷歌将在年度开发者大会上首次介绍名为“PaLM 2”的最新LLM。谷歌首席执行官（CEO）桑达尔•皮查伊在去年5月的年度开发者大会上公开了PaLM的第一个版本，并解释说，“这是利用5400亿个参数训练的现存最大的语言模型。” 据CNBC透露，PaLM 2支持100多种语言。谷歌通过内部测试验证了PaLM 2执行多种编码工作，并解开数学难题。信息技术（IT）业界专家推测，PaLM 2的训练中可能使用了5400亿个以上的参数。 PaLM 2很有可能适用于谷歌“Bard”。谷歌在美国、英国、韩国等部分地区有限地公开了对话型人工智能（AI）搜索服务Bard。目前只提供英语服务，谷歌内部正在讨论推出韩语和日语版本。 谷歌的竞争公司微软（MS）4日向所有用户全面公开了对话型AI搜索服务“Bing”。与此不同，谷歌还没有在现有的搜索服务上运用生成型AI技术。据悉，在年度开发者大会上，将公开有关AI搜索服务的具体计划。 皮查伊CEO将在年度开发者会议上以“帮助AI发挥用户潜力的方法”为主题进行发表。

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