尹锡悦就任一年……应实行国政·人事改革，如实启动三大改革. May. 09, 2023 07:59. . 明天是尹锡悦政府上台一周年。检察官出身、没有充分的政治经验而当选的尹锡悦总统是在期待和忧虑中就任的。尹锡悦在大选中获得了49%的支持，虽然已经过了1年，但对他国政履职的肯定评价仍然未能摆脱30%左右。这从侧面证明了尹政府的国政运营还没有达到国民的期待。 尹锡悦政府向国民承诺恢复前政府推翻的公正和常识并上了台。他在就职演说中指出，民主危机的原因是反智主义，全面提出了“自由”的价值。现在应该冷静地回顾过去一年，尹锡悦政府是否确实进行了相应的国政运营。 恢复公正、常识和民主的试金石是包括组阁在内的人事安排，但结果并不令人满意。部长候选人接连落马，招致了人事惨案的批评。总统室和部门要职处处都安排了检察官出身人士，受到了“检察共和国”的指责。尹锡悦总统每次被指责人事失败时都会说“和前政府比较一下吧”。上届政府的错误不能成为把现政府的错误全部正当化的借口。如果是错误的惯例或政策，相比责怪别人，果断纠正才更符合尹锡悦总统挂在嘴上的公正和常识的领导能力。 尹锡悦总统去年表示，即使没有人气，也一定要完成年金、劳动、教育三大改革。三大改革课题虽然可以看作是反映了迫切的时代要求，但执行速度却非常缓慢。迈出养老金改革第一步的国会层面的讨论空手而归，虽然政府表示将在10月之前提交国民养老金综合运用计划，但这是有待于观察。劳动改革虽然以严惩建设现场的工会非法行为、要求公开工会账目等为由暂时启动，但劳动时间灵活化等制度改革被困在“每周65小时”框架中，处于进退两难的处境。教育改革连第一步都没有迈出。 三大改革并不会因为总统的一句“为了未来一代的决断”而结束。这是需要协调各职域、各世代尖锐利害关系的敏感而艰巨的课题。如果没有国民和利害当事人的同意，将寸步难行。越是这样，尹锡悦政府越要扩大国民对改革课题的共识，积极寻求利害当事人的同意。 即将迎来执政第二年，经济环境依然严峻。在美中霸权竞争持续的情况下，乌克兰战争引发的通货膨胀使平民的生活仍然很艰难。有评价称，由于半导体对华出口不振，贸易赤字连续14个月持续，连1%的经济增长率也动摇。但是，面对明年的国会议员普选，如果朝野之间的强硬对峙加剧，可能会阻碍经济复苏。 在这种情况下，尹锡悦政府应该回到负责国政的初心，全面刷新过去的国政运营风格。在一周年之际，要通过正在准备的内阁改组，进行给国民带来希望的人事改革。不仅是国民，对于在野党，也应该更加致力于寻求理解的沟通和协治。为了启动停滞不前的三大政治改革，必须抓紧国政和人事改革的缰绳。

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