青瓦台开放一周年……展示-演出等全年节目排得满满当当. May. 09, 2023 08:00. by 李素妍记者 always99@donga.com. 在迎来青瓦台开放一周年（5月10日）之际，青瓦台本馆、春秋馆、官邸将陆续举行以历届总统的日常生活为主题的展示会。另外，3周内青瓦台夜间参观人数将从原来的每天100人大幅增加到2000人。 文化体育观光部8日表示，为迎接青瓦台开放一周年，将推出10大年度企划节目。下个月初，在总统办公室本馆将举行“我们总统的故事，总统们就在总统”的展示会。介绍包含历届总统气息的道具等，并介绍历届青瓦台领导人们的生活方式。在曾用作记者招待会场所的春秋馆，从10月开始将举行展示历届总统使用过的餐具和家具的展示会。 演出将在青瓦台室外举行。本月中旬，大庭院将举行“纪念开放一周年特别音乐会”，13日和14日在直升机场举行国立舞蹈团表演《太平舞》等的“传统品格”演出。演出将一直持续至9月份。 绿地园将从下月开始每天进行2次以“总统的树木”为主题的内部树木资源探访项目。青瓦台夜间参观项目“青瓦台夜晚散步”每天最多游客人数大幅增加到2000人，将于下月和9月中旬共运营3周。

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