效力凯尔特人队的吴贤揆攻入本赛季第4粒进球，入队4个月已夺两冠. May. 09, 2023 07:59. by 金培中 wanted@donga.com. 吴贤揆（22岁•凯尔特人）打进了苏格兰职业足球赛季的个人第4粒进球。随着所属球队凯尔特人队实现联赛2连冠，吴贤揆在入队4个月后两次捧起了冠军奖杯。 7日，在2022~2023赛季苏格兰足球超级联赛（第一级联赛）客场比赛中，吴贤揆在球队1比0领先的下半场第25分钟替补出场，并在上场10分钟后攻入一球，为球队锁定胜局。队友埃伦•莫伊（33岁）在禁区左侧地滚球传中，吴贤揆在对方门前机敏地铲射，右脚将皮球送入球网内。这是吴贤揆在联赛中打进的第3粒入球，也是本赛季的第4粒入球。 当天以2比0获胜的凯尔特人队积分达到95分（31胜2平1负），将球队与排名第二的格拉斯哥流浪者队之间的积分差距拉大到了13分。本轮过后苏超联赛只剩4场比赛，因此凯尔特人队提前4轮早早确保了冠军。“卫冕冠军”凯尔特人队取得联赛两连冠，也是队史第53次夺冠，并由此缩小了与历史最多冠军球队流浪者队（55次）之间的差距。在最近10个赛季中，凯尔特人队除了2020~2021赛季之外，全部问鼎冠军。 此前，吴贤揆效力于职业足球K1联赛水原三星队，今年1月穿上了凯尔特人俱乐部的队服。包括12场正规联赛在内，吴贤揆在本赛季共参加了16场正式比赛，收获了苏格兰联赛杯和苏超联赛等2座冠军奖杯。本赛季，凯尔特人队还剩下下月4日与因弗内斯队的苏格兰杯决赛。如果凯尔特人队能在苏格兰杯上夺冠，将是队史第8次夺冠，也是3年来首次夺得三冠王。韩国球员在欧洲职业足球舞台上从未实现过三冠王。2019年在水原三星队以职业选手身份出道的吴贤揆在2021年效力金泉队时曾获得过K2联赛（第二级联赛）冠军。 凯尔特人队凭借联赛冠军，还获得了下赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛的参赛权。凯尔特人队出战了本赛季的冠军联赛，在小组赛阶段被淘汰出局。吴贤揆赛后在自己的社交媒体账号上发表感想说：“今后也会努力传达更多的好消息。”

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