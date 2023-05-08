成功人士的共同点. May. 08, 2023 08:09. . “成功人士的共同点。我养成了相较自己拿到的钱更加倍努力工作的习惯。”―出战殷玄长《我是生意的辛》中 我最近的主要收入来源是演讲。担任自由职业讲师已有8年左右。得益于此，赚到了可以以广播为兴趣的水平。因为做了很多演讲，读书量也增加了，主要读了心理学和哲学书。 但最近才明白一件事。我做的演讲不是单纯的教育，而是接近于趣味和信息同时存在的一种内容。所以听我演讲的人不是学生，而是接近顾客。因此，这可以看作是演讲形式的“生意”。 尤其是自由职业者讲师更是如此。想要传达的信息固然重要，但更重要的是收买人心。今天做不好就没有下次了。要想生意红火，应该怎么做？只要让来过的顾客下次还想再来就行。听完我的讲座后，介绍到别的地方，或者想重新邀请就可以了。 总之就是因为这样的原因，想学习一下生意，所以读了这本书。看书时正好发现了我正在做的行为，心情很好，所以记住了这篇文章。我总是比我得到的金额工作得更多。这或许是在自由职业者的地板上救了我。从讲课时间前开始，提前在讲台上与大家打招呼，打破尴尬后，最后一一拍照。无需强制拜托。 但这并不意味着我是成功的人，就委婉地炫耀自己，就是这样的。从社会的视角来看，我还有很长的路要走。当然我现在已经很满意了。总之，我们每个人似乎都在面向世界做生意。希望像现在这样困难的情况下，我们的生意会更好。

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