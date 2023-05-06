“5月5日，对我们来说是‘成人节’”……夫妇相互赠送礼物，从父母那里得到零花钱. May. 06, 2023 07:54. by 苏雪姬记者•李相桓记者 facthee@donga.com,payback@donga.com. “我还没结婚呢，我仍是个孩子。” 上班族朴尚勇（29岁）5日表示：“为了纪念儿童节，从父母那里收到了20万韩元的零花钱。”当天迎来儿童节假期，朴某和朋友们一起去了釜山旅行。据说，作为儿童节礼物，父母支援了旅行经费。朴某笑着说：“每年5月5日都会收到零花钱”，“双亲节都会和弟弟一起出钱，请父母吃饭，还送父母零花钱作为礼物，有点朝三暮四。” 把为孩子们准备的5月5日儿童节称为“成人（大人+成人）节”，从父母那里得到零花钱或礼物的二三十岁年轻人正在增加。虽然已经成年，但为了依靠父母的经济能力，再次与父母一起生活的“袋鼠族”或没有子女的双职工夫妇“丁克族”等不断增加，形成了儿童节的新风俗。 丁克族金某（37岁）夫妇当天也去了家附近的父母家，得到了20万韩元的零用钱。金某说：“虽然结婚7年了，但由于没有孩子，所以好像仍然把我们夫妇当作孩子看待。” 年轻夫妇和恋人们为了纪念成人节互相赠送礼物。今年3月结婚的上班族黄某（31岁）前一天在下班路上到百货商店买了送给妻子的花束和包。黄某说：“在孩子出生之前，计划把儿童节当作夫妻纪念日来享受。” 自己给自己送礼物。上班族崔某（27岁）说：“从3年前开始，一到儿童节就给自己买礼物，今年就买了口红”，“这是为了安慰因为没有为大人准备的纪念日而辛苦了一年的我。” 针对“大人”的市场营销也在增加。Toss今年准备了“成人节礼物”礼品券活动栏目，Himart等家电产品企业进行了“任天堂Switch”等大人喜欢的游戏打折活动，正在热衷于抓住大人。 全北大学社会学系教授薛东勋表示：“韩国有很多成年后也不独立的袋鼠族，因此出现了父母们仍然认为一起生活的子女是孩子，并给予零花钱的文化。”成均馆大学社会学系教授具正宇（音）预测称：“随着生育延迟、丁克族的增加，出现了夫妻间纪念公休日儿童节的文化”，“考虑到低生育状况等因素，今后这种文化还会进一步扩散。”

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