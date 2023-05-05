2004年出生的新人大量登场……威风凛凛的19岁少年撼动棒球界. May. 05, 2023 09:20. by 李憲宰 uni@donga.com. 对于起亚队的左手新人投手尹映喆（19岁）来说，3日主场迎战乐天队的比赛可能会有负担。截止到前一天，乐天队以9连胜的成绩排在首位。对方投手也是本赛季取得4胜无败绩的罗畇雁。但是从19岁的新秀的脸上却找不到丝毫紧张感。他将平均时速达135公里的快速球和犀利的滑行曲线球自信地插进了好球区的各个角落。尹映喆当天以5局5个被安打、1个四坏球上垒、3个脱三振、失1分的好投取得了进军职业联赛后的首场胜利。当天，尹映喆在第5局上半局被乐天队的2号击球手金敏锡击出适时安打，失掉了唯一的一分。但是右投左打外野手金敏锡也是今年刚入队的19岁高中毕业新人。金敏锡是当天在乐天队的击球阵容中唯一打出多重安打（4次有效击球，2支安打）的选手。在球迷们关注的当天比赛中，两队的最高功绩选手都是新人。开幕进入第二个月的今年赛季，职业棒球界刮起了新人旋风。随着国内联赛整体水平的提高，近几年新人进入一线队名单本身就很不容易。但是今年新人选手们可以越过一线队注册，找到几个作为主力选手活跃的球队。同一天，在LG队和NC队昌原队的比赛中，LG队的新人侧肩投球手朴明根（19岁）成为了胜利的主角。LG队以2比1领先的第9局下半局，LG队的替补席将朴明根作为终场投手踏上了投手踏板。虽说“石佛”吴升桓（41岁•三星）也会紧张，但朴明根面对NC队的扫垒安打三人小组进行了1局完美投球。一天前以救援胜取得出道首胜的他在两天内各获得了胜利和保局成功。在赛季初的4场比赛中都失7分，停滞不前的他在之后的9场比赛中一直保持无失分的状态。截止到3日，他的成绩是1胜2中继成功、1次保局成功、平均责任失分3.86。朴明根表示：“站在投手踏板上，我认为应该抱着我是王的想法投球。与其说是紧张，不如说是以享受的心态投球。”当天，韩华队和斗山队在蚕室体育场展开的对决中，韩华队新人金书贤（19岁）的好投非常耀眼。平时以斜肩投法投球的金书贤当天用修正为肩上投球的投球姿势在1局内没有失分。对于今年以选秀全体第一顺位的身份穿上韩华队服的金书贤，韩华队的一位相关人士表示：“与柳贤振（多伦多队）作为新人时相比，他的潜力更加突出。”韩华队的新人外野手文玄彬（19岁）也在第7局击出适时2垒打，为球队8比3获胜做出了贡献。 SSG队也受益于新人。为填补外国投手罗梅罗的伤病空白而投入的右腕投手宋永镇（19岁）利用中指投出的变化较大的快速球，作为首发投手已经取得了2胜。SSG队的右手新人投手李路云（19岁）也在8场比赛中取得2中继成功、平均责任失分2.00分的不错表现，起到了必胜组的作用。 除了今年入队的新人之外，作为先发投手活跃在球场上的二年级球员文东柱（20岁•韩华）、三年级球员李容俊（NC•21岁）、金东柱（斗山•21岁）等也拥有挑战新人王的资格。“超级新秀”较多的今年，新人王的竞争将比往年更加激烈。

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