“很高兴在百老汇作为韩国女作曲家得到认可”. May. 05, 2023 09:19. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “在以白人男性为中心的百老汇，作为韩国女作曲家的实力得到了认可，感到非常高兴。” 美国音乐剧界的奥斯卡金像奖“托尼奖”音乐奖候选名单中，作为首位入围该部门候选名单的亚洲女性海伦•朴（37岁•照片）3日（当地时间）在接受本报采访时表示：“这似乎是在鼓励韩国人勇敢地讲述韩国人的故事。” 朴某凭借美国百老汇音乐剧《KPOP音乐剧》与共同作曲家马克斯•伯南一起被提名为此次托尼奖的音乐奖候选人。《KPOP音乐剧》是百老汇首部以K-POP为题材的作品。在百老汇受到了评论界和观众的高度赞扬。但是去年年末进军百老汇的定期演出仅2周就提前结束，留下了遗憾。在短暂的演出期间，她的音乐性也得到了认可，被提名为候选人。因为她是首位获得提名的亚洲女性，《纽约时报》（NYT）等美国媒体也关注了她的候选人提名。 朴某表示：“即使演出结束得很短，作品也没有结束，而是产生了可以持续下去的希望。8年的努力似乎得到了认可。”不久后还将推出《KPOP音乐剧》专辑。 朴某在百老汇以作曲家的身份出道经历了各种波折。因为机会本来就很少，而且以白人男性、现有著名音乐家为中心形成了格局。朴某说：“小学6年级时接触音乐剧后，一直是我的梦想，但从未想过真的能在百老汇活动。” 为了按照父母的意愿成为医生，她在加拿大大学攻读了生命科学专业，但她表示，“（音乐剧的梦想）从未尝试过，死也不想放弃。”她在纽约大学音乐剧作曲和研究生院毕业后，不管三七二十一向著名作曲家们发送了电子邮件，要求他们“给她当助理的机会”。托尼奖获奖者、著名作曲家汤姆•基特给她回了信，之后她获得了在百老汇现场工作的机会。接着2014年她从纽约大学同期伯南那里接到了参与《KPOP音乐剧》制作的提议，由此开始了与《KPOP音乐剧》的缘分。 此外，朴某还担任着全世界人气儿童童话《伊莎多拉穆恩Isadora Moon》的英美合作电视动画片的首席音乐导演等职务。她说：“将制作既坦率又融入认同感和经验的音乐。”

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