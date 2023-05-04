决心与球队分手的梅西擅自离队旅行，PSG态度强硬对其实施“三停”处罚. May. 04, 2023 07:53. by 金正勋记者 hun@donga.com. “当代球王”里奥内尔•梅西在赛季途中未经所属球队巴黎圣日耳曼队（PSG）的允许前往沙特阿拉伯旅行，受到了停止活动两周的处罚。欧洲媒体认为，梅西和PSG的合同期限截止到下月，但续约实际上已无望。BBC3日报道说：“PSG对擅自缺席球队训练的梅西下达了停止活动2周的处罚。”对于在赛季最后阶段与马赛队展开法甲联赛领头羊激烈竞争的PSG来说，算是采取了强硬措施。在处罚期间，梅西不仅不能参加比赛，也不能参加球队的训练。连周薪都拿不到。PSG将在没有梅西的情况下进行2场联赛。梅西在1日结束与洛里昂队的联赛主场比赛后，登上了飞往沙特的飞机。梅西目前担任沙特旅游宣传大使。据悉，此次沙特之行也是为了拍摄宣传大使活动相关内容。梅西3日在自己的社交媒体上上传了有关沙特的帖子。PSG于2011年由卡塔尔体育投资公司（QSI）收购，QSI是卡塔尔投资厅的子公司。 据法国媒体《队报》报道，梅西在前往沙特之前向球队提出了允许其旅行的要求，但未被接受。PSG队在与洛里昂队的比赛中以1比3败北，球队的气氛变得低沉，这可能是受到了影响。BBC在报道对梅西的处罚消息时表示，“PSG球迷们现在不再对梅西抱有希望了。梅西和PSG的合同不会延长。”《队报》解释说：“对梅西停止活动的处罚表明他在PSG的历史已经结束。” 在PSG似乎已下定决心与梅西“分手”的情况下，梅西将选择哪支球队作为其下一站目的地备受关注。梅西的老东家西甲豪门球队巴塞罗那队（西班牙）最近还亲自与梅西见了面，并表示希望他能重返俱乐部。有报道称，美国或中东联赛球队对引进梅西也表现出浓厚的兴趣。

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