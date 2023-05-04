孩子的诞生. May. 04, 2023 07:53. . 新生命的诞生无疑是一种祝福。但是德国画家奥托•迪克斯将自己刚出生的儿子描绘成丑陋、奇怪的样子。 对于本该含在嘴里怕化了，放在手上怕吓着的儿子，画家为什么会画出这样的模样呢？ 迪克斯是从第一、二次世界大战开始，生活在德国战败和分裂等德国历史上最惊心动魄的时代的画家。他以真实而又讽刺地表现参战在最前方战斗并亲眼目睹的战争惨状的画作而闻名。人生并非只有悲剧。1927年是他人生中最幸运的一年。他成为了母校德累斯顿美术学院的教授，也得到了盼望已久的儿子。迪克斯在儿子乌苏斯出生后开始了家庭肖像画系列作品，其代表作是《艺术家的家庭（1927年•照片）》。迪克斯显然参考了古典时代的圣母子像来构成画面。圣母在膝盖上抱着婴儿耶稣，采取了可爱地看着的构图。在圣约瑟应处的位置上画了画家自己，在洗礼者约翰的位置上画了女儿内莉。但是孩子却有着不像孩子般令人毛骨悚然的眼神和意味深长的微笑。凝视着画面外的观众，吸引我们视线的是内莉的眼神和手。面带天真的表情，把红色的康乃馨递给弟弟。在传统的圣母子像中，圣母交给小耶稣的这朵花象征着耶稣受难。迪克斯将其描述为不是母亲而是姐姐给弟弟送花，揭露了战争是同一代人变成怪物相互残杀的可怕悲剧。 在暴力时代出生的孩子是祝福吗？迪克斯把孩子们背负的残酷命运比作耶稣所经历的苦难。实际上，随着纳粹政权上台，大屠杀的悲剧开始了，最终爆发了第二次世界大战。迪克斯也被打上了颓废美术家的烙印，遭到解职。尽管如此，孩子的诞生还是令人高兴的。画作中的父亲露齿而笑。

한국어