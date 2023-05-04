岸田访韩第二天将与韩国五大集团、经济六团体负责人举行座谈会. May. 04, 2023 07:55. by 郭道英 now@donga.com. 据悉，预定下周访韩的日本首相岸田文雄与国内五大集团及经济六团体负责人参加的座谈会正在推进之中。 据财界3日透露，日本驻韩大使馆主办的“岸田首相和韩国经济界人士座谈会”活动将于8日上午在首尔某酒店举行，目前正在讨论方案。目前，两国正在就最终出席者和具体悬案进行协调。 这一活动是岸田7日、8日访韩期间与韩国国内经济人士进行的唯一一项日程。据悉，与尹锡悦总统上周的国事访美日程和3月访日日程不同，目前还没有计划举行日本经济团体联合会（经团联）等日本企业家共同参加的“商务圆桌会议”。 据悉，日本驻韩大使馆3日邀请五大集团参加相关活动。据悉，当初曾考虑过以经济六团体负责人为主会见岸田的方案，但日本方面希望主要集团出席。目前最终出席名单和总裁出席与否等尚未确定。三星电子会长李在镕到下周为止，正在消化包括美国西部在内的北美出差日程，其余总裁们已经回国。 即使确定经济界人士座谈会，也会以非公开的形式进行。3月尹锡悦访日日程中讨论的两国经济界交流活性化方案和半导体、电池等战略产业领域的两国合作等将成为核心悬案。 财界部分人士还关注此次活动不是由全经联主办，而是由日本驻韩大使馆主办。全经联在3月访日日程当时主持了“韩日商务圆桌会议”。当时，全经联曾与经团联共同宣布建立未来伙伴关系基金，以解决强制征用赔偿和恢复面向未来的合作关系。财界相关人士表示：“此次推进的与岸田的经济领域座谈会与其就特定问题进行讨论，不如与韩国企业家的会面意义重大。这将成为分享两国中长期经济合作方向的场合。”

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