巴勒斯坦武装派别领导人去世后，以巴武装冲突进一步激化. May. 04, 2023 07:54. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 巴勒斯坦武装派别“伊斯兰圣战组织”的首领卡德尔·阿德南（45岁）在狱中绝食斗争中于2日死亡后，以色列和巴勒斯坦之间的矛盾进一步激化。巴勒斯坦发射火箭弹对阿德南的死亡表示愤怒，以色列随后也空袭加沙地带全境进行了报复，双方的紧张气氛达到了高潮。 路透社等媒体2日报道说，以色列战斗机当天对加沙地带的武器制造工厂以及另一个武装团体哈马斯训练基地等展开了全面空袭。对此，哈马斯和伊斯兰圣战组织也再次发射火箭弹予以回应。 阿德南一直批评以色列在没有正当法律程序的情况下入狱和拘禁巴勒斯坦平民，从过去被关押起进行了数次绝食斗争。今年2月入狱后，他在再次展开绝食斗争的过程中要求到医院接受治疗，但遭到了拒绝。受此影响，他于2日上午去世，伊斯兰圣战组织和哈马斯立即向以色列发射了30多枚火箭弹。 虽然双方3日就临时停火达成协议，解除了燃眉之急，但矛盾的火种依然存在，因此有人担心随时都有可能再次发生冲突。 在加沙地区和约旦河西岸地区，抗议阿德南死亡的巴勒斯坦居民的抗议示威不断。部分示威群众向以色列军警投掷石块进行抗议，以色列也用催泪弹和橡皮弹进行应对，随时都有可能造成伤亡。 此次事件有可能扩散到国外。反以色列情绪强烈的伊朗3日发表声明，追悼阿德南为“殉教者”，并批判称：“他的死亡再次证明了以色列70年来肆意妄为的非人性和暴力行为。”

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