轰！决胜三分炮……金河成助圣地亚哥教士队逆转战胜对手. May. 03, 2023 07:58. by 任寶美 bom@donga.com. “谁能不爱金河成呢？” 2日，美国职业棒球大联盟（MLB）圣地亚哥教士队的招牌击球手小费尔南多•塔蒂斯（24岁）在主场比赛结束后这样称赞了队友金河成（28岁）。在本场比赛中，金河成以7号击球手、二垒手首发出场，包括决胜3分本垒打在内，取得了4次有效击球、2支安打、3打点、得2分的成绩，为球队以8比3击败辛辛那提红人队做出了巨大贡献。 当天，金河成在球队以2比3落后的第4局下半局，作为首发击球手出场，击出2垒打后，在下一个击球手特伦特•格里姆（27岁）击出2垒打时，踩上了本垒，使比赛回到了原点。接着他在第5局下半局2人出局1、2垒有人的情况下进入击球位，面对辛辛那提红人队的左手投手亚历克斯•英（30岁），击出了越过左侧围墙的逆转本垒打。在该比赛之前，金河成一直保持着MLB总计99打点的记录，凭借该本垒打，总打点也突破了100打点。 逆转本垒打爆发后，坐满PETCO公园球场的3.7491万人齐声高喊“河成王”。在队友们推开后，金河成也站出来向粉丝们表示感谢。被选为当场比赛最有价值球员（MVP）并接受电视采访的金河成表示，“每次进入击球位时，球迷们都会那样喊我，非常感谢。每次进入击球位时，总是给我力量。” 这场比赛也是因服用禁药而受到80场禁赛处罚的小塔蒂斯向主场球迷致以复出问候的比赛。虽然复出本身是上月21日，但圣地亚哥教士队直到前一天为止，一直只进行了客场比赛日程。小塔蒂斯当天也取得了5次有效击球、3支安打、得1分的成绩，但他本场的表现不及队友金河成。

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