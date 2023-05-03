日本首相岸田将于5月7日8日访韩……韩日重新启动穿梭外交. May. 03, 2023 07:59. by 东京=常驻记者李尚勋、申圭镇记者 sanghun@donga.com,newjin@donga.com. 尹锡悦总统和日本首相岸田文雄将于7日在首尔举行韩日首脑会谈。为此，岸田将于7日、8日对首尔进行为期两天的访问。这距离3月尹锡悦访问日本东京举行首脑会谈仅过了1个月。 总统室2日通过报道资料表示，“岸田首相计划对韩国进行工作访问”，正式确认了将举行首脑会谈。总统室解释说：“尹总统在3月访日的契机曾邀请岸田首相访问首尔，通过此次岸田首相访韩，首脑间穿梭外交将正式启动。”日本外务省也同时公布了岸田即将访韩的消息，并表示：“这是根据尹总统访日当时两国首脑就重启穿梭外交的达成协议。”据悉，韩日正在就岸田访韩期间与大企业总裁等韩国经济界人士举行座谈会进行协调。 这将是日本首相野田佳彦2011年10月访问首尔后，日本首相时隔12年再次访韩。岸田的夫人岸田优子也将同行。 预计尹锡悦和岸田将在首脑会谈中集中讨论加强安保合作以应对朝鲜核武器、导弹的问题。双方还将就供应链、尖端技术等领域的合作交换意见。首脑会谈之前的3日，韩国国家安保室长赵太庸和日本国家安全保障局长秋叶刚男将在首尔举行韩日安保室长会谈及国家安全保障会议经济安保对话出台会议。国安会经济安保对话的出台是3月韩日首脑会谈的后续措施。 据悉，对于韩国政府提出日帝强占时期强制动员受害者赔偿解决方案，岸田是否会采取有进展的响应措施也备受关注，但日本政府方面仍然对就历史问题进行道歉表示为难。

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