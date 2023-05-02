尹锡悦计划出席广岛七国集团峰会时会见遭受原子弹爆炸的旅日同胞. May. 02, 2023 08:02. by 东京=常驻记者李尚勋、张宽硕记者 sanghun@donga.com,jks@donga.com. 据悉，即将为参加19日开幕的广岛七国集团（G7）峰会而访日的尹锡悦总统正在考虑在当地会见遭受原子弹爆炸在日同胞及后代。如果得以实现，这将是1945年光复后78年来韩国总统首次在广岛会见原子弹爆炸韩国人受害者。 据有关当局1日透露，韩国政府正在协调尹锡悦与1945年8月6日原子弹爆炸的广岛等居住在日本的韩国人原子弹受害者举行座谈会的方案。尹锡悦参拜广岛和平纪念公园内“韩国人原子弹爆炸牺牲者慰灵碑”的方案也在讨论之中。政府相关人士表示：“尹总统（因为要参加多边会议）没有多少时间另行安排日程，但正在考虑参拜被炸同胞们期待的慰灵碑、恳谈会等有意义的日程。” 在韩国高层人士中，2010年时任联合国秘书长潘基文访问广岛，参拜了原子弹爆炸牺牲者慰灵碑。 目前居住在广岛及附近的韩国人爆炸受害者大部分是八九十岁的高龄者。他们在日本既是受害者，又是旅日侨胞，经历了双重痛苦。 据悉，尹锡悦当地时间4月27日在离开白宫布莱尔国宾馆之前，收到了美国总统拜登夫妇赠送的包含首脑会谈和议会演讲等华盛顿日程的相册。尹锡悦表示：“拜登总统夫妇和我们前世似乎有着很深的缘份。回到韩国后，一定会打来感谢电话。”有评价认为，这是在纪念韩美同盟70周年的对美国事访问中，两国首脑间形成的情感交流极大化的场面。

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