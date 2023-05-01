2030一代债务在3年内激增27%……在所有年龄段中增长幅度最大. May. 01, 2023 07:50. by 朴民宇记者•金秀妍记者 minwoo@donga.com,syeon@donga.com. 居住在首尔江西区的金某（26岁）去年6月搬家时，从一家网络银行贷了7500万韩元作为全租资金。一边打工等一边准备就业的金某说：“新型冠状病毒感染症（COVID-19）疫情以后，全租价格急剧上涨，所以只能贷款”，“从今年1月开始，每月17万韩元左右的利息上涨到了33万韩元左右，正在勒紧裤腰带。” 据统计，最近在所有年龄段中，青年层的债务增加最多。30岁以下人群的贷款在过去3年里激增了近30%。据调查，该群体的人均贷款额在银行和第二金融圈也达到了约1.25亿韩元。据分析，这是受新冠病毒疫情以后房地产和股票等资产价格暴涨的“大流行泡沫”和经济放缓同时进行的余波的影响。 30日，据韩国银行分析自家银行的家庭负债数据库（DB）后，向国会企划财政委员会所属共同民主党议员梁敬淑提交的《家庭贷款现状》资料显示，以去年年末为准，30岁以下家庭贷款余额推算为514.5万亿韩元。与大流行之前的2019年末（404万亿韩元）相比，增加了27.4%。 与其他年龄层相比，30岁以下人群的贷款增加率也很高。同期，40多岁人群的贷款额从478.4万亿韩元增至522.6万亿韩元，增加了9.2%。50多岁人群从451.3万亿韩元增加到461.6万亿韩元，仅增加了2.3%。60岁以上高龄层从288.6万亿韩元增加到362.1万亿韩元，增加了25.5%，贷款增加率仅次于30岁以下人群。

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