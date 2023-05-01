美国3月曾向韩国派遣去核化部队……与韩国军队举行去除朝鲜核弹头的联合军演. May. 01, 2023 07:49. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，韩美在3月举行的“自由盾牌”联合军演期间，实施了在非常时期进入朝鲜把核武器去功能化的演习。美国国防部在韩美首脑会谈当天的当地时间4月26日在国防视频资讯分发服务上公开了3月份演习的内容和照片。有分析认为，这是以主要内容为创建“核磋商小组”等加强延伸威慑的韩美首脑《华盛顿宣言》为契机，向朝鲜发出了警告。 据美国国防部透露，美国本土的陆军核去功能化小组和韩国军核特性化小组3月20日至24日举行了联合演习。据悉，内容是发生紧急情况时进入朝鲜地区，清除导弹等搭载的核弹头。这是首次公开美国本土核去功能化部队被派遣到韩国与韩国军队进行联合演习的事实。 公开的照片中包括韩美部队成员们在演习中检查防护装备的情景。美国国防部介绍，核去功能化小组“把核以及放射能大规模杀伤性武器基础设施和构成要素去功能化，消除敌人的能力，便于后续的清除大规模杀伤性器行动”。韩国军队核特性化小组隶属于国防部直辖的国军生化防护司令部，执行与美国核去功能化组相似的任务。 美国太平洋空军司令肯尼斯·威尔斯巴赫（大将）29日在接受日本媒体采访时表示：“我们的轰炸机将定期在韩半岛和周边活动，并可能在韩半岛着陆。”美国战略轰炸机最后一次在韩国着陆是2016年B-1B战略轰炸机，此后则是在朝鲜挑衅或联合军演时飞到韩半岛上空参加演习后返回。 继战略核潜艇在韩国起航后，如果能够进行核武装的B-52或B-2轰炸机在韩国着陆，将成为韩美“核挑衅是政权终结”的强烈警告。

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