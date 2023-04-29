孙兴慜攻入扳平比分的进球，距离连续7年进球上双只剩一球. April. 29, 2023 08:00. by 金東昱 creating@donga.com. “给混乱的托特纳姆热刺队带来了一丝曙光。” 孙兴慜（31岁•托特纳姆热刺队）拯救陷入失败危机的球队后，英国媒体《卫报》这样报道。28日，孙兴慜在与曼联队的2022~2023赛季英格兰足球超级联赛（EPL）主场比赛中，在球队1比2落后的下半场第34分钟攻入扳平比分的进球。最终，热刺队以2比2与对手握手言和。 当天孙兴慜的进球是他本赛季联赛的第9粒进球。除了身穿托特纳姆热刺队队服首次进军英超的2015~2016赛季（4球）之外，孙兴慜到上个赛季之前一直保持着两位数的进球。孙兴慜现在只要再进1球，就能连续7个赛季取得两位数的进球。另外，孙兴慜身穿托特纳姆热刺队的队服，在联赛中共打进了144球。这一数字超过英格兰国家队出身的杰梅恩•迪福（143球），跃居托特纳姆热刺队历史进球第6位。在该领域排名第一的是攻入274球的哈里•凯恩，排名第五的是攻入159球的克里夫•琼斯。 当天下半场第34分钟，孙兴慜接到队友凯恩在禁区右侧的传中，在球门左侧利用右脚射门攻破对方球门。这是孙兴慜接到凯恩传球后取得的第24粒入球。据足球统计专门企业Opta透露，这是一名球员接到特定球员的传球取得进球的EPL最多进球共同第一位，此前切尔西的迪迪埃•德罗巴接到队友弗兰克•兰帕德的传球同样攻入了24粒进球。 孙兴慜在赛后表示，“对方在上半场45分钟内攻入2球，我们已经毫无退路，在上半场结束后在更衣室里和队友们进行了交谈”，“上半场不是被牵着走的比赛。虽然下半场表现不错，但没能拿到3分，所以并不高兴。”托特纳姆热刺队教练莱恩•梅森表示，“孙兴慜（为了进球）一直在奔跑。他相信自己会取得进球。”孙兴慜摆脱了低迷状态，从今年3月开始表现出良好的竞技状态。在A级比赛（国家对抗赛）和EPL等最近9场比赛中攻入6球。在最近的4场联赛中，他攻入了3球。孙兴慜在上赛季联赛最后5场比赛中攻入6球，成为首位获得英超最佳射手奖的亚洲球员。 当天战平的托特纳姆热刺队以16胜6平11负（积54分）的成绩与阿斯顿维拉队（积54分）的积分相同，但在净胜球上领先2球，上升到了第5位。与排名第4位的曼联队（60分）还相差6分。还剩下5场比赛的托特纳姆热刺队正试图拿到一张下赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛的参赛卡，英超联赛第4名可以参考下赛季的欧冠联赛。但是球队比排名第三的纽卡斯尔联队（62分）多赛1场比赛，比曼联队多赛2场比赛，处于最不利的境地。

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