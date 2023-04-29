下周爆发反对《护理法》的“医疗罢工”……政府发布“关注”级灾难危机警告. April. 29, 2023 08:00. by 金素英记者 ksy@donga.com. 反对国会通过护理法制定案和医疗法修订案的医生团体等预告罢工后，韩国政府发布了“关注”级保健医疗灾难危机警告。有观察人士认为，保健医疗团体开始部分罢工的下周将成为“医疗大乱”的一道坎儿。 保健福利部28日召开紧急情况检查会议宣布，“发布保健医疗灾难危机‘关注’级，讨论了把医疗现场混乱最小化的方案”。这是因为，由大韩医生协会（医协）和大韩护士协会（护协）等13个保健医疗相关团体结成的“保健福利医疗连带”决定，在3日或4日缩短诊疗时间举行部分罢工。保健医疗灾难危机分为“关注”“注意”“警戒”“严重”四级，其中最低水平的“关注”是应对保健医疗相关团体的罢工、休诊进行管理、检查诊疗对策等的级别。 “保健福利医疗连带”的全体会员就有400万名，会员职业群也多种多样，有医生、助理护士、疗养保护师、应急救助师等。他们主张总统行使否决权，正在权衡是否举行大规模罢工。 根据现行医疗法，如果医务人员无正当理由中断诊疗或医疗机构经营者集体休业、停业，对患者诊疗造成巨大障碍，福利部长官可以下达“业务开始命令”。但是，助理护士、应急救助师等不是医疗法上的医疗人员，因此不能对他们下达开始工作的命令。因为有人担心，如果进行实际罢工，“医疗大乱”可能会成为现实。当天，“保健福利医疗连带”相关人士表示：“参与部分罢工的规模将于下月2日决定并公布。届时还将同时公布总罢工开始日期。” 如果罢工正式开始，围绕扩大医大招生名额和扩充必需医疗等堆积如山的医疗界悬案的议政协商也很有可能陷入迷雾之中。目前，是否参加预定于5月4日举行的议政协商会议尚不明朗。医协相关人士表示：“虽然知道参与协商机制的重要性，但是从27日起医协会长李必洙（音）正在进行绝食等强硬斗争，因此难以（出席）。” 28日，保健医疗团体围绕这两项法律的对立仍在继续。大韩开院医协议会当天表示：“27日是多数党的横行霸道导致大韩民国医疗系统被破坏的日子。迫切期待总统行使能够纠正错误现实的否决权。”相反，全国保健医疗产业工会表示：“如果总统行使否决权，社会争议只会进一步扩大。”

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