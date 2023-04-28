韩国研究团队首次在黑洞中发现吸积盘. April. 28, 2023 08:10. by 田南赫记者 forward@donga.com. 韩国天文研究院参与的国际研究组在距离地球5400万光年远的“M87”银河的黑洞中确认了“吸积盘（accretion disk）”的样子，并于26日（当地时间）在科学杂志《自然Nature》上发表。吸积盘是指气体在黑洞的强大重力吸入过程中发光的现象，实际观测到吸积盘尚属首次。 研究组利用具有长波长带的望远镜，对2019年人类首次观测到的黑洞进行了精密分析。2019年当时使用的望远镜是事件视界望远镜（EHT），具有1.3毫米的光波长带。国际共同研究组通过国际毫米甚长基线干涉仪（GMVA）、智利阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列干涉仪（ALMA）、格陵兰望远镜（GLT）等，使用了比EHT更长的3.5毫米波长带。 如果波长带较长，即使是同样的对象，也能观测到更广阔的周边范围。 因此，在现有的观测中，只出现了黑洞周边的“光子环”，但在最近的观测中，还同时观测到了规模比这更大的外侧吸积盘的光。 研究组首次同时捕捉到了黑洞的暗影和喷射（Jet）。喷射是指黑洞周围的磁场、吸积盘和黑洞在相互作用的过程中释放的气体和液体的快速流动。研究组公开的黑洞图像中，可以看到从黑洞喷出的紫色喷射图像。研究组解释说，快速喷射会对远离黑洞的星星和银河的进化产生影响。

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