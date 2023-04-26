第一季度好不容易避免了逆向增长，但“不景气乌云”越来越浓. April. 26, 2023 07:46. . 韩国银行昨天表示，韩国经济今年第一季度增长0.3%。从去年第四季度的-0.4%有所恢复，好不容易避免了连续两个季度负增长。虽然出口和投资持续低迷，但以解除室内戴口罩义务为契机，民间消费复苏，带动了增长率回升。 虽然成功摆脱了负增长，但是仔细分析细节内容的话，不能掉以轻心。事实上，除了民间消费之外，对第一季度的增长没有做出任何贡献。由于戴口罩义务的解除，饮食、住宿业支出增加，旅行、演出等面对面活动变得活跃的影响，导致了小幅增长。但是，由于体感物价居高不下、高利率带来的家庭负债负担等仍在持续，因此，依靠消费的增长会持续到什么时候，令人怀疑。 最重要的是，随着增长的轴心之一出口失去动力，从出口中除去进口的“净出口”把第一季度的增长率降低了0.1个百分点。自外汇危机后的1999年以后，净出口首次连续4个季度拉低了增长。也就是说，持续13个月的贸易逆差持续阻碍经济增长。 问题是今后的前景也不容乐观。由于半导体行业的萧条和中国恢复经济活动的效果延迟，进入本月以来，出口持续着两位数的暴跌趋势。拉动增长的企业投资也没有出现复苏的迹象。第一季度的设备投资已经骤减4%，呈现出4年来的最大减幅。从昨天公布的全国经济人联合会调查结果来看，企业连续14个月对景气持否定态度。特别是包括半导体在内的电子、通信设备业5月份的经济展望是31个月以来的最低值。 第一季度实际上也停留在零增长，韩国经济似乎被困在了经济放缓的漫长隧道中。最近国际货币基金组织等国内外机构把今年韩国的增长率预测值下调至1.5%，韩国银行也暗示有可能再次下调上个月提出的1.6%。韩国政府应该放弃假设下半年经济复苏的“上低下高”乐观预测，加强紧急应对体系等，应对最坏的情况。相比为刺激经济而动用财政的草率方法，更应该把重点放在通过搞活民间投资和结构改革培养经济基础体力上。

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