苦苦寻找的土生动物墨侧裸蜣螂在“国内绝灭”. April. 26, 2023 07:47. by 李美智 image@donga.com. 据悉，曾一度成为童话常客的“墨侧裸蜣螂”（学名Gymnopleurus mopsus•照片•即粪金龟）在韩国绝灭。龙虱（学名Cybister Japonicus Sharp•即水蟑螂）也被评价为有可能灭绝的物种。 环境部所属的国立生物资源馆表示，包含上述内容的国家生物赤色资料集《昆虫Ⅱ（鞘翅目）》和《昆虫Ⅲ（水栖昆虫）》已于25日发行。资料集中包含了资源馆研究组时隔10年重新评价2012年发行的《韩国濒危野生动植物赤色资料集》中收录的340种鞘翅目和361种水栖昆虫等共701种昆虫的内容。 自20世纪70年代以来，国内土生（autochthon）墨侧裸蜣螂就没有官方观察记录。墨侧裸蜣螂是分解动物的粪便的益虫。放牧牛的时期非常常见，但随着工厂型畜舍的增加和畜牧过程中抗生素的使用普及，个体数急剧减少。以墨侧裸蜣螂命名的昆虫很多，如台风蜣螂（学名Scarabaeus typhon）、赛西蜣螂（学名Sisyphus schaefferi）等，被分类为与得到灭种评价的墨侧裸蜣螂不同的物种。 环境部在2017年为了复原墨侧裸蜣螂，发布了“向从海外买进50只墨侧裸蜣螂的业主支付5000万韩元”的招标公告。此后，虽然接连出现了“看到了墨侧裸蜣螂”的举报，但结论都不是。目前，国立濒危物种复原中心正在对从蒙古引进的墨侧裸蜣螂进行增殖和复原的工作。 教科书上收录的另一种人们熟悉的昆虫水龙虱，也被评价为有可能灭绝的物种。龙虱、锚纹虎甲（学名Abroscelis anchoralis）、潜水甲虫（学名Dytiscus Marginalis）、蓝丽天牛（学名Rosalia coelestis Semenov）等4种动物因栖息地的破坏，个体数急剧减少，灭绝危险度比10年前有所上升。

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