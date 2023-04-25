尹锡悦访美，韩美应成为共享价值和利益的双向同盟. April. 25, 2023 07:55. . 尹锡悦总统今天开始为期七天五夜的访美日程。在迎来韩美同盟70周年之际，时隔12年再次进行的此次访问中，韩国政府要取得不亚于“国事访问”形式的实质性成果，负担不容小觑。在动荡的国际局势和韩半岛安保危机状况下，适用《通货膨胀削减法》和《半导体援助法》、解除核电站出口限制等需要解决的经济悬案，成为会谈的一系列议题。 在美国的延伸威慑方面，双方有望在协议上取得进展。韩美两国正在推进在共同文件中明文规定“如果韩国受到朝鲜的核攻击，美国也将使用核武器”的方案。据悉，为了提高核延伸威慑的共同企划和执行力，韩美正在协商另行设立部长级常设磋商机制的方案。如果确定下来，美国将以两国首脑追认的“核报复”意志的正式文件向国内外明确承诺，从这一点来看意义重大。 在与乌克兰处于战争中的俄罗斯数次威胁进行核攻击时，美国也没有表示要用核进行反击，对韩国也只是原则性公开表示“将运用包括核在内的所有范畴的军事能力，提供延伸威慑”“将导致金正恩政权的灭亡”等。随着朝鲜好像向美国示威一样继续核开发，赞成自行核武装的韩国国内舆论空前高涨。对于美国来说，现在必须消除一直以来韩国对美国“核保护伞”提出的不安感和疑虑，回应日益高涨的安保要求。 最近因乌克兰军事支援争议而引发的韩国、中国、俄罗斯之间的冲突进一步加深，韩半岛的安全状况正在恶化。俄罗斯高层人士流露出向朝鲜支援本国最新武器的可能性，毫不犹豫地进行露骨的威胁。不让朝鲜趁机误判的关键不是单纯的文件，而是遏制政策的实效性。包括组成类似北约核计划小组的高层常设磋商机制在内，应该采取能够保证两国间核共同企划的具体措施。 26日在华盛顿举行的韩美首脑会谈上，除军事领域外，还将讨论经济、技术、宇宙、网络等多个领域的合作方案。迎来70周年的两国同盟应该全方位扩散，并阐明正在进化成共享价值和利益的双方合作关系。通过铜墙铁壁般的合作守护韩半岛的安保是所有讨论的基本基础。在此基础上，还要找出在电动汽车和半导体等核心经济安保领域实现双赢的合作最佳点。

한국어