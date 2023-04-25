绝版书制作-新作先公开……书店为克服“不景气”竭尽全力. April. 25, 2023 07:55. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “这本书很难买到……” “这本书可以制作吗？” 这是涌向网上书店“阿拉丁”上月28日开业的“单册印刷所”的读者邀请。“单册印刷所”是书店制作绝版书并配送给读者的服务。对于出版社没有库存的书籍，经作者和出版社批准后制作。因为可以收藏在图书馆也很难找到的绝版图书，所以开始提供服务不到一个月就收到了5000件要求。阿拉丁图书2组组长赵善雅（音）说：“想买二手货，但没有书或需要多给钱而处境尴尬的读者们非常关注该服务。” 随着寻找纸质书籍的人逐渐减少，大型书店正在摸索新的出路。教保文库自1980年创立以来，首次在1日实行自愿退休，恶化的出版界状况正在加速这种变化。 书店重点关注的是差异化的内容。网上书店“YES24”于17日开始了比其他书店先销售人气作家新作的“YES24 Original”。这与2020年电子书平台“Millie的书房”率先公开金勋长篇小说《奔向月球彼岸的马》（Parambook）、金英夏长篇小说《告别问候》（bokbok书街）试图吸引纸质书读者的战略相似。但是YES24 Original攻略了千善兰连作小说集《苔藓森林》、金草烨连作小说集《派遣者们》等MZ一代（千禧年+Z一代）读者较多的年轻作家的新作。YES24图书2本部长朴秀浩表示：“我们注意到，年轻的读者对自己喜欢的作家的新作先公开非常敏感，对更换购书书店毫不犹豫。” 教保文库去年5月开设了任何人都可以连载作品的在线平台“创作的天气”，正在亲自发掘内容。 永丰文库在10日至19日举行了只要购买的书费达到7500韩元以上就可以免费配送的活动。最近，由于物流费和人工费上涨，主要书店将免费配送标准上调至1.5万韩元，这是逆向利用的情况。永丰文库在活动结束后，只要书价超过1万韩元，就免费配送。 出版界指出，如果不连续出现能够解决经济萧条的畅销书，书店的努力可能只是短期成果。出版评论家表正勋表示：“随着2021年线下书店销售额排名第三的书店Bandi&Luni's被破产处理而开始的书店的不安感，最近因教保文库的希望退休变得愈加强烈”，“如果不找回被网络视频服务（OTT）、网络漫画等其他内容抢走的读者，就无法成为根本性的解决方法。”

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