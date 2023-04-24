晚上看到的事物. April. 24, 2023 07:52. . “在失去鲜明感的时候，所有的存在都会获得凄凉感。我们爱一个人时经常意志消沉的原因也和这种情况相似。所谓对方的心，到底是在早晨还是白天都像‘晚上’，我在‘晚上’面前像老人一样揉着昏暗双眼。”—在韩正元的《诗与散步》中 仅在晚餐上就见过两回的人。第三次见面时第一次在光天化日之下看见了那人。清澈的红茶般明亮的褐色瞳孔映入眼帘。因为是东方人身上不常见的颜色，所以望着它感叹不已。太阳落山不见那美丽的瞳孔。 从那以后，我开始注意晚上看到的事物。夜幕降临的街道，这种颜色和那种颜色的界限变得模糊，这种形态和那种形态的辨别变得复杂，任何对象都不能随意确定。因为那种心不能得意忘形。不能自高自大。晚上的视线告诉我们要谦虚。 作家韩正元将那一瞬间比喻为爱情。坠入爱河的人为了了解对方的心意而奋斗，但是这种努力大部分都会化为泡影。 越爱对方，对方的心就越像“晚上”一样模糊。换句话来说吧。如果对方的心照得太亮，有必要怀疑我现在做的是否是爱情。看透一个人的确信真的是爱情吗。会不会是傲慢的另一个名字呢？爱情是不断的提问和发现。似懂非懂，以为碰到了，但其实没碰到。 晚上的视线不仅是爱情，所有关系都很珍贵。因为，超越肉眼可见的范围，了解他人遥远历史的态度是尊重的开始。每当我想用黑和白、方块和三角形来规定他人的颜色和形状时，我都会回到“像老人一样揉昏暗双眼”的心态。虽然不鲜明的世界会像作家所说的那样凄凉。真正的神意大概会在彼此的凄凉中萌生。

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