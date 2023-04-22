朝鲜-中国-俄罗斯的波浪式攻势……尹锡悦外交面临“新冷战”考验. April. 22, 2023 08:05. by 申晋宇, 申圭鎭 niceshin@donga.com,newjin@donga.com. 当地时间26日的韩美首脑会谈在即，尹锡悦政府和朝鲜-中国-俄罗斯关系急剧冻结。有观察人士认为，宣布完成军事侦察卫星1号的朝鲜将在尹锡悦国事访美前后按下挑衅按钮。中国针对尹锡悦有关台湾的发言主张“玩火者必自焚”。俄罗斯以尹锡悦表明有可能向乌克兰提供武器支援的发言为契机，公然提高了威胁程度。 有评价认为，在美中矛盾加深、以乌克兰战争为契机激化的新冷战氛围中，韩国也正式进入其中。在这种情况下，日本首相岸田文雄21日向供奉太平洋战争A级战犯的靖国神社奉上了贡品。尹锡悦下了功夫的韩日关系也处处隐藏着暗礁。韩国政府高层相关人士在与《东亚日报》的通话中表示：“就任即将一年的尹锡悦政府面临着真正的外交考验。” 朝鲜趁着新冷战的氛围提高了挑衅的力度。朝鲜13日发射了使用固体燃料的洲际导弹“火星炮-18”型，朝鲜国务委员长金正恩次日针对韩美威胁说：“将采取致命、攻势性的应对，使（韩美）陷入极度的不安和恐惧之中。”5月18日，朝鲜甚至公开宣布“将在计划时间内发射”军事侦察卫星。 中国“战狼外交”的象征——外交部长秦刚表示：“最近，我们经常听到一些奇谈怪论，声称中国‘试图用武力或胁迫方式单方面改变台湾海峡现状’，这些言论违背起码的国际常识和历史正义，其逻辑是荒谬的，其后果是危险的。”这是针对此前尹锡悦在接受路透社采访时所说的“（台湾海峡紧张局势升级）是因为试图通过力量改变现状而发生的”。韩中外交当局前一天破例以高水平进行了言辞交流，韩国政府甚至召见了中国大使。 围绕乌克兰武器支援发言的紧张气氛也在加剧。韩国政府消息灵通人士担忧道：“俄罗斯报复的可能性增大是事实。担心居住在俄罗斯的韩国人受害等，正在密切关注主要地区。”另一方面，美国反而向俄罗斯发出了警告。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰•柯比就俄罗斯暗示可能会对韩国进行报复一事表示：“我们与韩国结成条约同盟。我们非常认真地对待这一承诺。”

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